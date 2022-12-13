Всё сверкает и блестит. «Фонтанка» полюбовалась новогодней красотой на Невском

На Невском проспекте наконец-то в полной мере заработала новогодняя иллюминация. Во вторник, 13 декабря, «Фонтанка» походила по центральной улице Петербурга и присмотрелась к волшебным огонькам.

В «Ленсвете» «Фонтанке» уточнили, что новогодняя иллюминация на Невском работает с 10 декабря.



Напомним, ранее праздничные украшения были замечены в Александровском саду. На Невском новогодние символы начали появляться ещё в середине ноября. В начале декабря там же прохожие могли повстречаться с Дедом Морозом собственной персоной.



«Фонтанка» писала, что в минувшие выходные на Дворцовой площади установили гигантскую горку и обновили освещение.

