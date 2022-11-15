Дед Мороз ждёт Нового года на Невском. Пока - в атмосфере несбывшихся желаний

Во вторник петербуржцы и туристы могут наблюдать, как напротив Гостиного двора «скелет» ели обрастает искусственной зеленью. Рядом привычное по прошлому году место заняла гигантская скульптура Деда Мороза.

Не успев избавиться от антуража несбывшихся надежд, Петербург проникается духом Нового года. Символы праздника 15 ноября устанавливают на Невском проспекте.

Место установки пока завешено заградительными лентами. От столкновения с праздничным декором прохожих спасают забором, напоминающим о прошлогодних планах. На нём логотип финала Лиги чемпионов в стиле абстракционизма и супрематизма. Крупнейшее футбольное мероприятие рассчитывали принимать на стадионе «Газпром Арена» в мае, но матч «уехал» в Париж из-за событий на Украине. Компенсацию от УЕФА оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге получил только в прошлом месяце.

Новогодние украшения постепенно появляются и в других районах города. В центре заметить их можно было на прошлой неделе.



Как заявлял вице-губернатор Борис Пиотровский, на праздничное оформление города к Новому 2023 году предполагалось потратить 600 млн рублей. Позже в Смольном уточнили, что отменят фейерверк и некоторые мероприятия, оставив уличные украшения, горку у Дворцовой площади, детские ёлки и рождественскую ярмарку.

