    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.4eur62.16

    Дед Мороз ждёт Нового года на Невском. Пока - в атмосфере несбывшихся желаний

    791
    обсудить

    Не успев избавиться от антуража несбывшихся надежд, Петербург проникается духом Нового года. Символы праздника 15 ноября устанавливают на Невском проспекте.

    Во вторник петербуржцы и туристы могут наблюдать, как напротив Гостиного двора «скелет» ели обрастает искусственной зеленью. Рядом привычное по прошлому году место заняла гигантская скульптура Деда Мороза.

    ПоделитьсяПоделиться

    Место установки пока завешено заградительными лентами. От столкновения с праздничным декором прохожих спасают забором, напоминающим о прошлогодних планах. На нём логотип финала Лиги чемпионов в стиле абстракционизма и супрематизма. Крупнейшее футбольное мероприятие рассчитывали принимать на стадионе «Газпром Арена» в мае, но матч «уехал» в Париж из-за событий на Украине. Компенсацию от УЕФА оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге получил только в прошлом месяце.

    Новогодние украшения постепенно появляются и в других районах города. В центре заметить их можно было на прошлой неделе.

    Как заявлял вице-губернатор Борис Пиотровский, на праздничное оформление города к Новому 2023 году предполагалось потратить 600 млн рублей. Позже в Смольном уточнили, что отменят фейерверк и некоторые мероприятия, оставив уличные украшения, горку у Дворцовой площади, детские ёлки и рождественскую ярмарку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close