Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге получил компенсацию от УЕФА за перенесенный матч

Организационный комитет финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге, получил компенсацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за перенос матча в пригород Парижа. От этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.
«Все расчеты с подрядными организациями, у которых были расходы, связанные с подготовкой, завершены. Все понесенные расходы оплачены, все счета закрыты. Все обязательства перед подрядными организациями, которые были в договорах, со стороны УЕФА выполнены», — сообщил он.
На решение вопроса ушло почти восемь месяцев. По словам Сорокина, это связано с тем, что шли расчеты и согласование.
Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Петербурге, но 28 февраля УЕФА объявил о переносе матча из-за боевых действий на Украине. 28 мая игра состоялась на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. Испанский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.