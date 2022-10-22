    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, южн

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.2eur59.84

    Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге получил компенсацию от УЕФА за перенесенный матч

    4828
    1 комментарий

    Организационный комитет финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге, получил компенсацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за перенос матча в пригород Парижа. От этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.

    «Все расчеты с подрядными организациями, у которых были расходы, связанные с подготовкой, завершены. Все понесенные расходы оплачены, все счета закрыты. Все обязательства перед подрядными организациями, которые были в договорах, со стороны УЕФА выполнены», — сообщил он.

    На решение вопроса ушло почти восемь месяцев. По словам Сорокина, это связано с тем, что шли расчеты и согласование.

    Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Петербурге, но 28 февраля УЕФА объявил о переносе матча из-за боевых действий на Украине. 28 мая игра состоялась на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. Испанский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 1

    Guddd-Head22 Окт 2022 в 17:32
    Да ладно.
    А как же санкции? 🤔
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close