Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге получил компенсацию от УЕФА за перенесенный матч

Организационный комитет финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге, получил компенсацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за перенос матча в пригород Парижа. От этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.



«Все расчеты с подрядными организациями, у которых были расходы, связанные с подготовкой, завершены. Все понесенные расходы оплачены, все счета закрыты. Все обязательства перед подрядными организациями, которые были в договорах, со стороны УЕФА выполнены», — сообщил он.

