В Смольном пообещали, что рождественскую ярмарку не отменят, а город украсят

В Смольном пока не отказались от отмены ряда праздничных мероприятий и фейерверка к Новому году. Однако, как заявил 8 октября вице-губернатор Борис Пиотровский, улицы Петербурга будут украшены в едином стиле, как и планировалось.



Традиционная рождественская ярмарка состоится, а у Дворцовой площади появится горка для катания. Кроме того, пройдут мероприятия для семей с детьми и детские елки.



«Фонтанка» писала, что ранее правительство Петербурга решило отменить общегородские новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные деньги направить на оснащение добровольцев и мобилизованных. С такими же инициативами выступили в Ленобласти и Нижнем Новгороде. В Кремле идею назвали «преждевременной». Аналогичное мнение высказали в Минобороны.

