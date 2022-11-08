Петербург начали готовить к «частичному празднованию» Нового года

Петербург готовится к Новому году. Фотограф «Фонтанки» утром 8 ноября прогулялся по центру города и заметил украшения на одном из столбов в начале Невского проспекта, а также арки на Большой Конюшенной. Это подтверждает, что праздничное настроение всё-таки будет.
Этой осенью привычную подготовку к Новому году в российских регионах нарушила мобилизация. Ещё в середине сентября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что на праздничное оформление города потратят 600 млн рублей, будут и гулянья на Дворцовой, и катки, и новая иллюминация. Однако в начале октября Смольный решил отменить общегородские новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные деньги направить на оснащение добровольцев и мобилизованных. С такими же инициативами выступили Ленобласть и другие регионы.
Вскоре эту идею в Кремле назвали «преждевременной», аналогичное мнение высказали и в Минобороны. В итоге Смольный прояснил свою позицию: фейерверк и некоторые праздничные мероприятия отменят, а детские ёлки, рождественская ярмарка, горка у Дворцовой площади и уличные украшения останутся.