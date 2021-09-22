«Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш дизайн вдохновлен двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи — абстракционизм и супрематизм. Угадываются нотки Малевича и Кандинского», — заявил журналистам глава организационного комитета финала Алексей Сорокин.
Премьера логотипа прошла в рамках инспекционного визита в Петербург представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Нам предстоит 8 месяцев интересной, насыщенной работы. Несмотря на то, что у нас есть совсем свежий опыт по подготовке и проведению крупнейшего футбольного мероприятия, мы не склонны недооценивать предстоящую работу. Это всего один субботний вечер, но требующий от нас максимальной мобилизации», — подчеркнул вице-губернатор Борис Пиотровский.
Напомним, что Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в «Лужниках» определился обладатель Кубка УЕФА — итальянская «Парма» разгромила французский «Марсель» со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов — «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (1:1, 6:5 по пенальти). В Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов пройдет на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.