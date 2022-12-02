Он близко. Новый год ещё не включили, а по Невскому уже гуляет главный символ

Несмотря на то что до Нового года ещё почти целый месяц и красочная иллюминация в Петербурге пока даже не включилась, на Невском проспекте «Фонтанка» заметила один из главных символов праздника. В последний рабочий день этой недели, 2 декабря, по центральной улице города среди спешащих по своим делам граждан неспешно прогуливался Дед Мороз собственной персоной.

Встретив новогоднего волшебника, петербуржцы и гости города не сказать чтобы сильно удивлялись, но некоторые подходили сфотографироваться. Дедушка им не отказывал.

Напомним, ранее журналисты пытались выяснить, приедет ли Дед Мороз в Петербург на этот Новый год. И если да — то настоящий или фейковый. Подробности этого расследования читайте на 47news.

«Фонтанка» писала, что частично новогодние символы начали появляться на Невском проспекте ещё в середине ноября.

