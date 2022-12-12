На Дворцовой площади поменяли лампы. До сих пор ее освещали натриевые светильники

Современные светодиодные лампы установили сотрудники «Ленсвета» на Дворцовой площади. Частично заменили прожекторы, которые подсвечивают Главный штаб.

О замене светильников 12 декабря отчитывается «Ленсвет». Поменяли лампы в 102 светильниках, до сих пор они были натриевыми. С какого именно года площадь освещали таким образом, «Ленсвет» не уточняет. Известно, что первые натриевые лампы были установлены в 1977 году на проспекте Гагарина, после чего их начали использовать повсеместно.

Натриевые лампы с Невского проспекта исчезли два года назад.