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    На Дворцовой площади поменяли лампы. До сих пор ее освещали натриевые светильники

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    2 комментария

    Современные светодиодные лампы установили сотрудники «Ленсвета» на Дворцовой площади. Частично заменили прожекторы, которые подсвечивают Главный штаб.

    О замене светильников 12 декабря отчитывается «Ленсвет». Поменяли лампы в 102 светильниках, до сих пор они были натриевыми. С какого именно года площадь освещали таким образом, «Ленсвет» не уточняет. Известно, что первые натриевые лампы были установлены в 1977 году на проспекте Гагарина, после чего их начали использовать повсеместно.

    Натриевые лампы с Невского проспекта исчезли два года назад.

    «Также в процессе работ выполнена частичная замена оборудования художественной подсветки фасада здания Главного штаба. 64 более современных компактных прожектора сменили громоздкие устаревшие металлогалогенные», — добавили в «Ленсвете».

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    Комментарии 2

    pride12 Дек 2022 в 19:51
    Это ж сколько нужно было воровать, чтоб только в 2022 году поменять натриевые лампы на светодиодные.
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