На Дворцовой площади поменяли лампы. До сих пор ее освещали натриевые светильники

Современные светодиодные лампы установили сотрудники «Ленсвета» на Дворцовой площади. Частично заменили прожекторы, которые подсвечивают Главный штаб.
О замене светильников 12 декабря отчитывается «Ленсвет». Поменяли лампы в 102 светильниках, до сих пор они были натриевыми. С какого именно года площадь освещали таким образом, «Ленсвет» не уточняет. Известно, что первые натриевые лампы были установлены в 1977 году на проспекте Гагарина, после чего их начали использовать повсеместно.
Натриевые лампы с Невского проспекта исчезли два года назад.
«Также в процессе работ выполнена частичная замена оборудования художественной подсветки фасада здания Главного штаба. 64 более современных компактных прожектора сменили громоздкие устаревшие металлогалогенные», — добавили в «Ленсвете».