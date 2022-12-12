Пожар в ТЦ в Балашихе локализован на 9 000 кв. м. Охранник отравился газом

Пожарные локализовали крупное возгорание в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Об этом 12 декабря сообщает MSK1, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС. Локализовать возгорание удалось в 11:55 на площади 9 тысяч «квадратов».
Про данным ТАСС, арендатор уверяет, что тренировки по проверке пожарной сигнализации проходили в ТЦ ежемесячно.
Пострадавший охранник, по данным ГУ МЧС, получил отравление угарным газом. Его жизни ничто не угрожает
Ранее «Фонтанка» писала, что в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе разгорелся пожар. Огонь тушили по третьему номеру сложности, горели стройматериалы.
В СМИ сообщали, что пламя распространяется невероятными темпами, обрушилась кровля на площади около 900 квадратных метров. Когда площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, номер сложности повысили до четвёртого. ТАСС информировал, что возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки после обильных осадков.
9 декабря под Москвой сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки», «Фонтанка» публиковала фото и видео. В тот раз охранник погиб.