Ещё один крупный пожар в ТЦ — в Подмосковье. Огонь бежит очень быстро, он охватил уже 2000 кв. м, есть пострадавший

В столичном регионе — второй за несколько дней крупный пожар в торговом центре. Возгорание в ТЦ «Стройпарк» 12 декабря в подмосковной Балашихе тушат по третьему номеру сложности, горят стройматериалы, сообщает MSK1 .

По предварительной информации МЧС, сначала вспыхнули стройматериалы на открытой площадке, а затем пламя перекинулось на первый этаж.

Площадь пожара увеличилась до 500 кв. м, к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС. Все сотрудники эвакуированы.



«Москва 24» сообщает, что огонь распространяется невероятными темпами, охвачено уже около 2000 квадратных метров.

9 декабря под Москвой сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки» — «Фонтанка» публиковала страшные кадры. Погиб охранник.