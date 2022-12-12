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    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Ещё один крупный пожар в ТЦ — в Подмосковье. Огонь бежит очень быстро, он охватил уже 2000 кв. м, есть пострадавший

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    19 комментариев

    В столичном регионе — второй за несколько дней крупный пожар в торговом центре. Возгорание в ТЦ «Стройпарк» 12 декабря в подмосковной Балашихе тушат по третьему номеру сложности, горят стройматериалы, сообщает MSK1.

    По данным РИА Новости, пострадал сотрудник торгового центра — охранник.

    По предварительной информации МЧС, сначала вспыхнули стройматериалы на открытой площадке, а затем пламя перекинулось на первый этаж.

    Площадь пожара увеличилась до 500 кв. м, к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники, передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС. Все сотрудники эвакуированы.

    «Москва 24» сообщает, что огонь распространяется невероятными темпами, охвачено уже около 2000 квадратных метров.

    9 декабря под Москвой сгорел гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки» — «Фонтанка» публиковала страшные кадры. Погиб охранник.

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    Комментарии 19

    Wert12 Дек 2022 в 10:54
    Балансы сводят.
    +0−0
    ПАТИОТ12 Дек 2022 в 10:51
    что-то поздноватенько фонтанка просыпается. там уж все догорает. уже всем известна новость.
    +0−0
    Отец Родной12 Дек 2022 в 10:47
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