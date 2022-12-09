Остался только каркас. Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до 18 тысяч «квадратов»

В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» пожар распространился по всей площади здания — 18 тысяч квадратных метров. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса.
Как уточняет МЧС, в ликвидации огня участвуют более 70 человек и 20 единиц техники.
«Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — объяснили в ведомстве.
Причиной возгорания рассматривается поджог, пишет РИА Новости. По другой версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.
Очевидцы опубликовали видео с пожара в торговом центре под Москвой, на которых запечатлены взрывы. В экстренных службах их объяснили наличием в здании банок с краской и аэрозолями.