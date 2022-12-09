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    Остался только каркас. Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до 18 тысяч «квадратов»

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    13 комментариев

    В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» пожар распространился по всей площади здания — 18 тысяч квадратных метров. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    По данным агентства, гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса.

    Как уточняет МЧС, в ликвидации огня участвуют более 70 человек и 20 единиц техники.

    «Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — объяснили в ведомстве.

    МЧС России

    Причиной возгорания рассматривается поджог, пишет РИА Новости. По другой версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

    Очевидцы опубликовали видео с пожара в торговом центре под Москвой, на которых запечатлены взрывы. В экстренных службах их объяснили наличием в здании банок с краской и аэрозолями.

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    Комментарии 13

    Fedorov198309 Дек 2022 в 09:20
    что то как то много стало пожаров и взрывов бытового газа.
    +1−0
    Отец Родной09 Дек 2022 в 09:18
    Завтра в Ашан там попасть можно будет, кто знает?
    +1−0
    Не Читаю Камминтариев09 Дек 2022 в 09:09
    В Рязани аэродром,у Шпака магнитофон...Меня терзают смутные сомнения.То ли умысел на теракт,то ли отчетность была не в порядке и в канун Нового Года она сгорела в очитстительном пламени.
    +2−0
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