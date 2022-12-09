«Произошел взрыв, потом обрушение». Под Москвой горит ТЦ «Мега Химки»

Пожар произошел в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в центре города Химки. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
Информация о пожаре поступила в 5:59. По данным федерального МЧС, площадь пожара составляет 7 000 квадратных метров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу находится гипермаркет OBI.
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области организовала проверку из-за пожара. «По предварительной информации пострадавших нет. Данные уточняются, идёт тушение пожара», — сообщили в ведомстве.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв. «В ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв, потом обрушение», — рассказал собеседник агентства.