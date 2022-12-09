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    «Произошел взрыв, потом обрушение». Под Москвой горит ТЦ «Мега Химки»

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    5 комментариев

    Пожар произошел в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в центре города Химки. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

    Фото: Прокуратура Московской области
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    Информация о пожаре поступила в 5:59. По данным федерального МЧС, площадь пожара составляет 7 000 квадратных метров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу находится гипермаркет OBI.

    Прокуратура Московской области

    Прокуратура Московской области организовала проверку из-за пожара. «По предварительной информации пострадавших нет. Данные уточняются, идёт тушение пожара», — сообщили в ведомстве.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв. «В ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв, потом обрушение», — рассказал собеседник агентства.

    Фото: Прокуратура Московской области

    О пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» стало известно около 6 часов утра. Сначала сообщалось, что горит 7 000 квадратных метров. Вскоре появились сообщения, что выгорел почти весь гипермаркет. Площадь возгорания увеличилась до 18 тысяч «квадратов». Очевидцы выкладывали видео со взрывами в ТЦ — в экстренных службах их объяснили банками с краской и аэрозолями. В МЧС рассказали об одном погибшем — охраннике гипермаркета.

    Причиной пожара называют сварочные работы в пристройке гипермаркета OBI, которые проводились с нарушением правил безопасности. «Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — цитирует ТАСС своего собеседника.

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    Комментарии 5

    piterez09 Дек 2022 в 10:26
    Нет в стране хозяина...
    +0−0
    Фокусник Данилин09 Дек 2022 в 10:20
    Новогодние петарды?...
    +0−0
    Evgeniy Opel_Reshetov09 Дек 2022 в 09:57
    Аж дух захватывает....
    +0−0
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