В ТЦ в Балашихе горит 10 000 «квадратов», обрушилась кровля. Причина пожара — дождь

В торговом центре «Стройпарк», который тушат в Балашихе, обрушилась кровля на площади около 900 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Номер повысили до четвёртого.
«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — рассказали ТАСС в экстренных службах.
МЧС России
Как писала «Фонтанка», пострадал сотрудник торгового центра — охранник.