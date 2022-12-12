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    В ТЦ в Балашихе горит 10 000 «квадратов», обрушилась кровля. Причина пожара — дождь

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    8 комментариев

    В торговом центре «Стройпарк», который тушат в Балашихе, обрушилась кровля на площади около 900 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

    MSK1.RU

    По данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Номер повысили до четвёртого.

    «Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — рассказали ТАСС в экстренных службах.

    МЧС России

    Как писала «Фонтанка», пострадал сотрудник торгового центра — охранник.

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    Комментарии 8

    X-кот12 Дек 2022 в 11:56
    ну так все элементарно.. побыстрее урвать страховку за готовые к банкротству ТЦ, продавцов и товаров-то теперь кот наплакал
    +0−0
    VKuser16017442212 Дек 2022 в 11:38
    Всю Россию жгут уже давно, и никто не шевелится.
    +2−0
    26617655112 Дек 2022 в 11:34
    Каждый день пожар. Видимо, нас к чему то готовят.
    +2−0
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