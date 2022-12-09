Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара в гипермаркете OBI в Химках. Об этом 9 декабря этом сообщила СК по Московской области.
Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, возгорание в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» было серьезным, четвертый уровень сложности.
«Тушение осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют», — говорится в Telegram-канале главы региона.
В здании обрушилась кровля, уточнил Воробьев.
Почти 50 нарушений пожарной безопасности выявили в OBI во время последней проверки, проводившейся в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
После пожара размер страховых выплат может достичь 30 млрд рублей, рассказал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков.
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