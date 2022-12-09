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    После крупного пожара в подмосковном гипермаркете возбуждено дело, последняя проверка выявила 50 нарушений. Что известно на данный момент?

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    2 комментария

    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара в гипермаркете OBI в Химках. Об этом 9 декабря этом сообщила СК по Московской области.

    Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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    Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, возгорание в гипермаркете OBI в торговом центре «Мега Химки» было серьезным, четвертый уровень сложности.

    «Тушение осложняется тем, что в магазине много горючих, лакокрасочных материалов, которые детонируют», — говорится в Telegram-канале главы региона.

    В здании обрушилась кровля, уточнил Воробьев.

    Почти 50 нарушений пожарной безопасности выявили в OBI во время последней проверки, проводившейся в ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    После пожара размер страховых выплат может достичь 30 млрд рублей, рассказал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков.

    Новость дополняется.

    Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев

    О пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» стало известно около 6 часов утра. Сначала сообщалось, что горит 7 000 квадратных метров. Вскоре появились сообщения, что выгорел почти весь гипермаркет. Площадь возгорания увеличилась до 18 тысяч «квадратов». Очевидцы выкладывали видео со взрывами в ТЦ — в экстренных службах их объяснили банками с краской и аэрозолями. В МЧС рассказали об одном погибшем — охраннике гипермаркета.

    Причиной пожара называют сварочные работы в пристройке гипермаркета OBI, которые проводились с нарушением правил безопасности. «Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — цитирует ТАСС своего собеседника.

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    Комментарии 2

    Pilat09 Дек 2022 в 10:31
    Зная как устроен такой магазин изнутри, вот никогда не поверю, что там могло что то просто так загореться и при этом не сработала система пожаротушения.
    Каждые пол года пожинспекция все гиперы проверяет и это не формальные проверки.
    Значит кто то отключил намеренно
    +0−0
    alexadmin09 Дек 2022 в 10:20
    Неправильно говорить "пожар". Правильно - "ускоренное окисление с выделением тепла".
    +1−0
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