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    Один человек погиб во время пожара в ТЦ «Мега Химки»

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    3 комментария

    Охранник гипермаркета погиб во время крупного пожара в OBI в ТЦ «Мега Химки». Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

    «К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара», — рассказал глава ведомства Сергей Полетыкин.

    Причиной пожара называют сварочные работы в пристройке гипермаркета OBI, которые проводились с нарушением правил безопасности. «Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — цитирует ТАСС своего собеседника.

    О пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» стало известно около 6 часов утра. Сначала сообщалось, что горит 7 тысяч квадратных метров. Вскоре появились сообщения, что выгорел почти весь гипермаркет. Площадь возгорания увеличилась до 18 тысяч «квадратов». Очевидцы выкладывали видео со взрывами в ТЦ — в экстренных службах их объяснили банками с краской и аэрозолями.

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    Комментарии 3

    26470303109 Дек 2022 в 09:46
    Каждый день пожары взрывы, что вообще творится???
    +1−0
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