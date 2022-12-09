Один человек погиб во время пожара в ТЦ «Мега Химки»

Охранник гипермаркета погиб во время крупного пожара в OBI в ТЦ «Мега Химки». Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
«К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара», — рассказал глава ведомства Сергей Полетыкин.
Причиной пожара называют сварочные работы в пристройке гипермаркета OBI, которые проводились с нарушением правил безопасности. «Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — цитирует ТАСС своего собеседника.