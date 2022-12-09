Лыжню! Где бесплатно покататься на беговых лыжах в Петербурге и окрестностях

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока коммунальщики воюют с последствиями снегопада на улицах Петербурга, лыжные базы молятся, чтобы снег валил без остановки, и уже готовятся прокладывать трассы для любителей зимних прогулок. Одни намерены принять лыжников в эти выходные, другие обещают обустроить трассу через неделю.

«Фонтанка» насчитала 18 площадок, где в Петербурге и окрестностях можно искать лыжню и покататься на беговых лыжах совершенно бесплатно. Парк 300-летия Петербурга Как таковую трассу в парке не размечают, любители лыжных прогулок прокладывают лыжню сами вдоль набережной и дорожек, в общей сложности при желании здесь можно «напетлять» до 5 километров. В вечернее время в парке работает освещение. Лыжня подойдет для любителей неспешного шага и ценителей завораживающих видов на Финский залив и Лахта Центр. Проката инвентаря в самом парке нет, но есть частный пункт проката — через дорогу. Адрес: Петербург, Приморский просп., 74Д. М. «Беговая».

Таврический сад

Преимущество лыжни в Таврическом саду, конечно же, локация — добираться до нее удобно из любой точки города. Трассу здесь не размечают — лыжники прокладывают ее сами по периметру парка, общая протяженность лыжни — до 2-х километров. Малый круг вокруг озера — 500 метров. Освещение в парке позволяет выходить на прогулку как в утренние сумерки, так и в вечерние. По уровню сложности подойдет даже тем, кто впервые встал на лыжи.

Адрес: Петербург, ул. Кирочная, д.50, лит. А. Ближайшая станция метро «Площадь Восстания».

Удельный парк

Небольшой оазис в окружении трех проспектов отлично подойдет для любителей дикой природы — местами парк напоминает настоящий лес, добавляют антуража игривые белочки. Большая территория парка позволяет проложить лыжню протяженностью до 5 километров, которая по уровню сложности подойдет даже начинающим. По периметру парка можно кататься и вечером, отправляться на прогулки вглубь лучше с утра пораньше — освещения в Удельном парке нет, как и проката инвентаря.

Адрес: Петербург, пр. Энгельса, 28А. М. «Удельная», «Пионерская»

Елагин остров

Лыжня в парке культуры и отдыха имени Кирова проходит по краю острова, один круг составляет порядка 5 километров. Специально ее службы парка не размечают, любители беговых лыж прокладывают трассу сами. Зато кататься можно с раннего утра до самого позднего часа благодаря наружному освещению. Ценителям прекрасного придется по вкусу прогулка среди вековых деревьев, изящных фонарей, Музея стекла и Елагина дворца.

Парк работает с 6 до 23 часов, пункт проката инвентаря — с 10 до 19 часов. В выходные дни проход на территорию парка платный, билет обойдется в 100 рублей с человека.



Адрес: Петербург, Елагин остров, дом 4. М. «Старая деревня», «Крестовский остров».

Московский парк Победы

Если далеко ехать не хочется, для лыжной прогулки в выходной прекрасно подойдет Московский парк Победы. Местные энтузиасты прокладывают здесь до шести трасс. Сложность маршрутов невелика, найти себе подходящий по силам и накатать 5 километров сможет даже новичок. Отправляться на прогулку придется со своими лыжами, зато кататься можно от зари и до заката — в парке имеется освещение.

Адрес: Петербург, Московский проспект, 188. М. «Парк Победы».



«Сосновка»

Парк «Сосновка» — один из самых больших массивов в городе, его площадь — больше 300 гектаров. Территорию давно облюбовали лыжники — зашел, и ты уже в лесу. В этом году разметить лыжные трассы поможет администрация Выборгского района, в чьем ведении находится парк — желтыми и красными флажками разграничат трех- и пятикилометровую дистанции. Кататься допоздна можно по периметру парка, залитому огнями проспектов, а также по освещенным аллеям.

Снаряжение напрокат можно взять прямо в парке. Пункт находится в сотне метров от пересечения Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло.

Цены:

Лыжи — 450 рублей за 2 часа;

Детские лыжи (ребёнок до 140 см) — 250 рублей за 2 часа;

Лыжи для пенсионеров — 250 рублей за 2 часа. В залог попросят 7 тысяч рублей за комплект или документ. Оплата только наличными.



Режим работы:

выходные и праздники с 10:00 до 19:00;

будни с 11:00 до 19:00;

лыжи перестают выдавать в 17:00, сани — в 18:00. ЛМЗ — Лемболово Общая протяженность трассы 10 километров, при желании можно «срезать» до 3 и 5 км. Заскучать лыжнику не удастся, местами придется даже попотеть — лыжня проходит в лесу, подъемы чередуются со спусками, суммарный перепад высот составляет порядка 200 метров. Трасса подойдет как для любителей гонок, так и для приверженцев неторопливых прогулок. Но на ближайших выходных ехать туда рано. Обустраивать лыжню еще не начинали. «Пока подготовка трассы не производилась. Причина того, что ещё не замёрзло болото после п.л. Горизонт. Ожидается снег и первый выезд техники на трассу в воскресенье, 11 декабря», — сообщает администрация.

Адрес: Всеволожский район ЛО, платформа Лемболово, стадион ЛМЗ



Лыжная база «Прибой» В сезон здесь размечены две десятикилометровые трассы: «Прогулочная» для начинающих с выходом к озеру Щучьему и «Лёгкая десятка», проложенная по равнине и рельефу средней сложности, которая подойдет для уверенных лыжников-любителей и опытных. Есть и комбинированная 11-километровая, включающая прогулочную лыжню и петлю с интересным рельефом, маршрут подойдет для уверенных новичков.

Официально эта трасса пока не открыта. Администрация предупреждает, что на ней еще попадаются крупные сучки и поваленные деревья. Однако сами лыжники констатируют наличие устойчивого снежного покрова и намерены уже на этих выходных отправляться на пробежку.

Работает с 9 до 18 часов. Адрес: Зеленогорск, просп. Ленина, 59, +7 (812) 952-74-90. Учебно-тренировочный центр «Кавголово» В центре работает 5-километровая трасса для продвинутых лыжников, новички тоже могут испытать свои силы на лыжне. В вечернее время включается подсветка.



Бывалые лыжники сейчас говорят, что это самое комфортное на сегодняшний день, пожалуй, место для прогулок. Нижняя часть трассы уже готова к использованию, на ней уже катаются. Верхняя часть, рассказали «Фонтанке» в администрации, пока готовится — там работают пушки. Будет ли готово к выходным — непонятно.

Имеется прокат инвентаря. Вход — 300 рублей, в плату входит парковка и раздевалка. Работает с 8 до 24. Адрес: Всеволожский район ЛО, Токсово, ул. Лесгафта, 33. «Динамо»

Лыжня проходит по территории Кавголовского лесопарка в окружении разлапистых елей. Пятикилометровая дистанция несложная, хотя и изобилует спусками и подъемами, общий набор высоты составляет 120 метров. Подойдет для тренировок активных лыжников, справятся с ней и новички, в чьей манере езды изобилует размеренный шаг.

Администратор лыжной базы рассказала, что в среду-четверг всю округу сильно занесло снегом, так что говорить об удобной трассе для расслабленных прогулок на «Динамо» прямо сейчас можно лишь приблизительно. Успеют ли подготовить лыжню к выходным — лучше уточняйте сами. Но что там точно уже есть — так это прокат инвентаря.



Адрес: Всеволожский район ЛО, платформа Кавголово, поселок Токсово.

«Голубая дача»

Раньше там было серьезное спортивное хозяйство — для биатлона со стрельбищем. Основная часть 10-километровой трассы пролегала по заросшему лесом склону, поэтому новичкам надо было быть готовыми к череде спусков и затяжных подъемов, местами набор высоты составлял до 40 метров.

Однако сейчас в этой местности активно развиваются не лыжные виды спорта, а мото- и конные. Так что желающим покататься в этой местности стоит опасаться и бодрого снегохода, и свежей кучки навоза. Администратор соседнего спортучреждения отметил, что специально на «Голубой даче» трассу никто сейчас не прокладывает, но люди катаются, и снега сейчас предостаточно.

Проката инвентаря нет.

Адрес: Всеволожский район ЛО, деревня Суоранда.

«Туутари-парк»



Любители беговых лыж найдут чем заняться в Центре активного отдыха «Туутари-парк». Ратраки уже подготовили трассу протяженностью 1,5 километра, в основном она пролегает по равнине, небольшие подъемы и спуски встречаются, но их не так много. Участки, где можно дать ногам волю и пуститься коньковым ходом, тоже есть. По уровню сложности трасса подойдет даже тем, кто решил встать на беговые лыжи впервые.

А вот для катания в сумерках трасса не подходит — освещения лыжни нет.

Впрочем, в ближайшее время туда ехать нет смысла — администратор базы рассказал, что «пока снега мало». Рассказ о том, что Петербург только что завалило по самое не хочу, он выслушал скептически — для нормальной лыжной трассы, говорит, этого мало. Приезжать в «Туутари-парк» кататься по лыжне можно будет только после того, как нападает поосновательнее.



Зато когда нападает, инвентарь там можно взять напрокат. Комплект лыжи-ботинки-палки для взрослого обойдется в 1 тысячу рублей, для ребенка — в 600 рублей.

В залог придется оставить 8 тысяч рублей или водительское удостоверение, причем за каждый комплект.

Время работы — в выходной с 10 до 22 часов, телефон: + 7(960) 269-06-66.

Адрес: Ломоносовский район ЛО, деревня Ретселя, 14.



«Дубки»

Каждую зиму здесь прокладывают две лыжни — одна, протяженностью 5 км, проходит по территории парка, другая тянется по побережью Финского залива и чуть длиннее — 2,5 км до санатория «Сестрорецкий курорт» и 4 км до санатория «Дюны». Обе трассы идут по равнине и по силам лыжникам любого возраста и уровня подготовки. Покататься в сумерках не получится — специального освещения для лыжных трасс в парке не предусмотрено.



Снаряжение там можно брать напрокат, но пока эта опция не работает — на этих выходных трасса вряд ли будет готова, рассказали в «Дубках». Впрочем, тем, кому нет нужды ждать, что за них все положат и проложат, уже вполне можно пробовать. Тем же, кто хочет ехать наверняка, — лучше звонить уточнять.

База расположена в центре парка в Сестрорецке. Телефон: +7 (921) 415-46-13.

Адрес: Сестрорецк, Дубковское ш., 42.

Юнтоловский заказник

Походить неспешным лыжным шагом в окружении сосен и берез можно на территории Юнтоловского заказника. Лыжню здесь прокладывают энтузиасты, часть маршрута проходит по руслу реки Каменки, еще один участок пролегает по побережью водохранилища Лахтинский разлив. Местность равнинная, при желании можно напетлять от одного километра до пяти. Подходит как для опытных лыжников, так и для новичков.



Адрес: Петербург, Приморский район, поселок Юнтолово.

Дудергофские высоты

Лыжная трасса, проложенная по холмам ледникового периода, застанет новичков врасплох: то ныряет на спуск, то выводит на затяжной подъем, за что Дудергофские высоты прозвали Петербургскими Альпами. Если хватит духу, можно намотать пять километров и обойти все три горы — Воронью, Ореховую и Киргхоф.

Местная детская спортшкола уже открыла сезон, но судя по фотографиям, сказать, что снега прям очень много, нельзя.

Проката инвентаря нет.

Адрес: Петербург, железнодорожная станция Можайская.

Шапки

В этом году из-за строительства лыжно-биатлонного комплекса в Шапках трассу проложат лишь трехкилометровую, с набором высоты 22 метра. Организаторы предупреждают, что три участка придется сделать узкими с двусторонним движением. Те, кто решит побегать по привычным маршрутам, должны быть готовы к неожиданностям в виде ям и строительного мусора.



Тем не менее в Шапках будет интересно лыжникам с разным уровнем подготовки — новичкам и детям подойдет площадка у здания базы.

Покататься в темное время суток можно только по стадиону — освещения на основной трассе нет.

На базе есть прокат лыжного инвентаря. Но в ближайшие выходные трасса вряд ли будет на 100 % готова.

Адрес: Тосненский район ЛО, станция Шапки.

Орехово

В Орехово для любителей беговых лыж готовят несколько трасс на любой вкус: по длине из сложности — от 3 до 15 км, под «конек» — на 5 и 10 км. Порадует глаз и живописная природа — лыжня бежит среди холмов, лесов и озер.

Первые лыжники были замечены в этом году в Орехово еще в конце ноября, но пока администрация не может ручаться, что на этих выходных трасса будет готова, и предлагают следить за информацией в группе. Официальное открытие запланировано на 24 декабря.



Проката инвентаря нет.

Адрес: Приозерский район ЛО, поселок Орехово.

Куда можно добраться на «Лыжной стреле»

До Шапок, Токсово и Орехово любители лыжных прогулок могут добраться бесплатно на электричках. В этом сезоне «Лыжные стрелы» запустят с 18 декабря.

В Шапки поезда уходят с Московского вокзала и останавливаются в Колпино, на обратном пути делают остановки в Колпино и Обухово.

В Токсово и Орехово электрички идут с Финляндского вокзала без остановок, на обратном пути останавливаются в Девяткино. Подавать заявки на бесплатную поездку на «Лыжной стреле» нужно в отдел спорта районной администрации по прописке или регистрации, там же выдадут билет.

Где взять снаряжение напрокат В Учебном переулке, 2 Время работы: ежедневно, с 10 до 21. Телефон: +7 (965) 788-31-77.Один день аренды беговых лыж с ботинками обойдется в 500 рублей. В залог придется оставить документы или 5 тысяч рублей. При себе иметь паспорт для заключения договора.

На Гражданском проспекте, 118, к. 1 Время работы: понедельник — пятница с 10 до 22, суббота, воскресенье — с 9 до 23. Телефон: +7 (812) 925-00-15, +7 (921) 651-44-22. За один день аренды беговых лыж с ботинками в пункте проката возьмут 500 рублей, в залог нужно будет оставить документ или 4 тысячи рублей. С собой взять паспорт для заключения договора.

На Варшавской, 62 Прокат работает ежедневно с 10 до 22 часов, телефон: +7 (921) 092-90-09. День аренды беговых лыж с ботинками обойдется в 500 рублей, окончанием дня считается закрытие пункта выдачи снаряжения. За сутки придется выложить 600 рублей. В залог нужно оставить любой документ (паспорт, водительское удостоверение) или 10 тысяч рублей.

Вострили лыжи Денис Лебедев и Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»