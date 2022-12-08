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    Забрали прямо из камеры со всеми вещами. Появились первые видео обмена Виктора Бута на Грайнер

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    1 комментарий

    Ночь, накануне отъезда из американской тюрьмы, россиянин Виктор Бут провел в тюремной камере. Дальше его ждали больше 14 часов в небе. Об этом свидетельствуют опубликованные вечером 8 декабря первые видеозаписи, сделанные в ходе обмена.

    «Забрали прямо из камеры, со всеми вещами. Потом 7 часов летели до Манчестера и еще 7 – от Манчестера, плюс где-то еще час дозаправки», – рассказывает Виктор Бут.

    Во время дозаправки, уже в России, он успел поговорить с близкими. «Сейчас только встретили, дозаправимся. Не переживай, все нормально», – сказал он матери Раисе Бут.

    Баскетболистку Бриттни Грайнер, судя по опубликованному видео, в Мордовской колонии пригласили в гости. Уже в самолете она узнала, что возвращается в США. «Я счастлива», – заявила спортсменка.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. У спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии. 18 ноября стало известно, что ее этапировали в колонию в Мордовии.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Комментарии 1

    hal900008 Дек 2022 в 22:12
    Да блин а как посмотреть??..у меня телеграмма нет...ну и ладно значит мне ненадо это смотреть..
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