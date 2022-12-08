Забрали прямо из камеры со всеми вещами. Появились первые видео обмена Виктора Бута на Грайнер

Ночь, накануне отъезда из американской тюрьмы, россиянин Виктор Бут провел в тюремной камере. Дальше его ждали больше 14 часов в небе. Об этом свидетельствуют опубликованные вечером 8 декабря первые видеозаписи, сделанные в ходе обмена.
«Забрали прямо из камеры, со всеми вещами. Потом 7 часов летели до Манчестера и еще 7 – от Манчестера, плюс где-то еще час дозаправки», – рассказывает Виктор Бут.
Во время дозаправки, уже в России, он успел поговорить с близкими. «Сейчас только встретили, дозаправимся. Не переживай, все нормально», – сказал он матери Раисе Бут.
Баскетболистку Бриттни Грайнер, судя по опубликованному видео, в Мордовской колонии пригласили в гости. Уже в самолете она узнала, что возвращается в США. «Я счастлива», – заявила спортсменка.