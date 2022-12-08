Забрали прямо из камеры со всеми вещами. Появились первые видео обмена Виктора Бута на Грайнер

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.



Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. У спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии. 18 ноября стало известно, что ее этапировали в колонию в Мордовии.



Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.



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