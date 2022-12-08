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    «Это дает свободу передвижения». Москалькова заявила, что Бут и Грайнер были помилованы перед обменом

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    Россиянин Виктор Бут и американка Бриттни Грайнер были помилованы перед их обменом. Об этом 8 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

    По ее словам, это дает возможность «свободы передвижения».

    Как сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, помилование также означает, что необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран нет.

    Ранее в четверг МИД России подтвердил, что в аэропорту Абу-Даби между Россией и США состоялся обмен заключенными. В РФ возвращается Виктор Бут, а в Америку — Бриттни Грайнер. Пол Уилан, по данным CNN, в сделку не вошел.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля — воздух». В 2012 году ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. У спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к девяти годам колонии. 18 ноября стало известно, что ее этапировали в колонию в Мордовии.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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