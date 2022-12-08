«Это дает свободу передвижения». Москалькова заявила, что Бут и Грайнер были помилованы перед обменом

Россиянин Виктор Бут и американка Бриттни Грайнер были помилованы перед их обменом. Об этом 8 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.



По ее словам, это дает возможность «свободы передвижения».



Как сообщил ТАСС вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, помилование также означает, что необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран нет.



Ранее в четверг МИД России подтвердил, что в аэропорту Абу-Даби между Россией и США состоялся обмен заключенными. В РФ возвращается Виктор Бут, а в Америку — Бриттни Грайнер. Пол Уилан, по данным CNN, в сделку не вошел.

