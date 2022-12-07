Российский суд обязал мужчину отправлять деньги ВСУ

Житель России годами перечисляет деньги воинской части на Украине и рад бы перестать, но Мурманский областной суд счёл, что спецоперация — не повод прекращать.
Подробности дела 7 декабря приводит издание «СеверПост». В должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 90-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части, довеском шёл гражданский иск о компенсации.
Дослужив до пенсии под Винницей, мужчина вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей.
Банк ежемесячно стал списывать с пенсии должника деньги в счёт части. В 2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Издание полагает, что это могло быть связано с изменением реквизитов или вовсе расформированием в/ч. В результате на счёте для невостребованных сумм скопилось около 175 тысяч рублей, списания продолжаются.
Мужчина через суд пытался перестать выплачивать долг, но не преуспел. Новую попытку предприняли на фоне спецоперации. С помощью адвоката Яны Котловской он обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть застрявшие 175 тысяч рублей.
Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из неё не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам РФ.
В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными.
Как уточнила «Фонтанке» адвокат Яна Котловская, её доверителю осталось перечислить порядка 117 тысяч рублей. Разбирая вопрос мурманчанина, местный облсуд с воинской частью под Винницей не связывался. Представители банка с решением суда не спорили.
Частная жалоба на определение направлена в Петербург во Второй апелляционный суд, рассматривать её должны 20 декабря.