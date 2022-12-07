Российский суд обязал мужчину отправлять деньги ВСУ

Житель России годами перечисляет деньги воинской части на Украине и рад бы перестать, но Мурманский областной суд счёл, что спецоперация — не повод прекращать.



Подробности дела 7 декабря приводит издание «СеверПост». В должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 90-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части, довеском шёл гражданский иск о компенсации.



Дослужив до пенсии под Винницей, мужчина вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей.

