Куда поехать за праздником? Опрос читателей «Фонтанки»

Куда вы отправитесь за праздничным настроением? «Фонтанка» составляет народный рейтинг самых новогодних мест в Петербурге и Ленинградской области.
Каток в центре города или экотропа в заповедном месте? Где в Петербурге можно почувствовать себя в зимней сказке? Присылайте ваши варианты.
Заснеженный маяк на берегу Финского залива или турбаза в лесной глуши — где в Ленобласти получатся самые атмосферные фотографии? Ждем ваших мнений. И не забудьте подсказать, с какого ракурса сделать лучшие снимки.
Названия и координаты пишите прямо в комментариях под материалом. На основе полученных откликов составим список известных и не очень мест, которые стоит посетить на Новый год.