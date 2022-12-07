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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Куда поехать за праздником? Опрос читателей «Фонтанки»

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    8 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко
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    Куда вы отправитесь за праздничным настроением? «Фонтанка» составляет народный рейтинг самых новогодних мест в Петербурге и Ленинградской области.

    Каток в центре города или экотропа в заповедном месте? Где в Петербурге можно почувствовать себя в зимней сказке? Присылайте ваши варианты.

    Заснеженный маяк на берегу Финского залива или турбаза в лесной глуши — где в Ленобласти получатся самые атмосферные фотографии? Ждем ваших мнений. И не забудьте подсказать, с какого ракурса сделать лучшие снимки.

    Названия и координаты пишите прямо в комментариях под материалом. На основе полученных откликов составим список известных и не очень мест, которые стоит посетить на Новый год.

    Фото: Сергей Михайличенко

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон для всех влюбленных в самый красивый город в мире — закончен. «Фонтанка» составила новый гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма. 24 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей. Но мы продолжаем публиковать материалы о нашем любимом городе и готовимся к новому сезону.

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    Комментарии 8

    VKuser692294208 Дек 2022 в 12:34
    любая локация вдоль приморского шоссе в районе где трасса выходит и идёт вдоль залива. в репино. любой тамошний загородный ресторан, желательно ДО новогодних каникул когда толпы народа, и в будний день днём. ещё- отель" скандинавия" в сестрорецке на берегу- там прикольный наружный бассейн с подогревом, отреставрированные дачи-корпуса, и залив буквально за калиткой.
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