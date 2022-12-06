В Кремле ответили на слухи о новой волне мобилизации: новости вокруг спецоперации за 6 декабря

В Кремле не ведут обсуждений по поводу новой волны частичной мобилизации Фото: Вадим Рейман / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 декабря.



Кремль — о второй волне мобилизации Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации, которые стали появляться в соцсетях. Он назвал эти сообщения «провокационными».

— Президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина посоветовал ориентироваться на «информацию Минобороны и президента». Песков прокомментировал и обращение депутатов Мосгордумы, которые просили президента издать указ о завершении мобилизации: по его словам, на этот счет «нет новаций». Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.

— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков. Также Песков опровергал и сообщения о том, что готовится обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявит о «мобилизации страны».

Атаки беспилотников на российские аэродромы Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе беспилотник атаковал аэродром — загорелся нефтенакопитель. — Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте, — написал Старовойт в своем телеграм-канале.



Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В заявлении ведомства говорится, что для атаки использовали «реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства». На малой высоте их перехватили средства противовоздушной обороны России.

— В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, — заявили в Минобороны России.





В ведомстве добавили, что целью атаки был срыв работы российской дальней авиации, однако Россия всё равно нанесла удар высокоточным оружием «по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины». Как сообщили в Минобороны, цель удара была достигнута, все назначенные 17 объектов поражены.

Контрактникам предложили бесплатно учиться на заочке Минобороны РФ разработало законопроект, который предлагает выдавать именные сертификаты на образование для контрактников. Этот законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Срок непрерывной службы контрактников должен составлять не менее трех лет, в таком случае они будут иметь право получать высшее или среднее специальное образование за счет бюджета в заочной или очно-заочной форме.

Исключение при выдаче образовательных сертификатов предложено сделать для офицеров. Законопроект также предусматривает, что такой сертификат может быть передан одному из членов семьи контрактника. Соответствующие изменения предложено внести в статью 19 Закона «О статусе военнослужащих». Очередной обмен пленными между Россией и Украиной

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил об очередном обмене военнопленными от Минобороны РФ. По его словам, на родину должны вернуться 60 российских военнослужащих. Позднее глава ДНР Денис Пушилин также сообщил про обмен пленными с Киевом, но отметил, что он произойдет по формуле «50 на 50».

Кадры возвращения российских военнослужащих после обмена пленными Zvezdanews / T.me

В Минобороны подтвердили, что в Россию вернулись 60 военнопленных. — 60 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись из плена с подконтрольной Киеву территории, — заявили в ведомстве.

В последний раз обмен пленными между Россией и Украиной проходил 1 декабря по схеме «50 на 50». В Крыму продлен «желтый» уровень террористической опасности В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 декабря. Он действует в городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Высокий уровень террористической опасности действует на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

В последний раз «желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлевали 22 ноября — до 7 декабря. В Белгородской области создают отряды территориальной обороны Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о создании отрядов территориальной обороны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи, — написал Гладков.



Он добавил, что опытные инструкторы уже проводят тренировки и боевое сплачивание отрядов во всех приграничных районах Белгородской области. Губернатор региона также проинспектировал ход строительства «засечной белгородской черты».

— Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области, — сказал Гладков.



До 21 декабря в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

