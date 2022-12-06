Город в модном цвете: посмотрите, как привычные места выглядят в viva magenta

Как обычно, в начале декабря институт цвета Pantone объявил главный оттенок будущего года. В 2023-м им стал Viva Magenta — карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном.
«Фонтанка» и «(От)Личный Петербург» решили прикинуть, как будут выглядеть в этом цвете некоторые из достопримечательностей Петербурга.
Здание Думы приобрело залихватский модный вид. Пожалуй, на зиму можно было бы так и оставить?
Красный мост через Мойку тоже посвежел, хотя и ярковат для нашего климата.
Вид на Исаакий, конечно, стал чересчур веселеньким...
А Литературный дом на Невском сразу после ремонта, кажется, таким и был.
В любом случае, при нашей погоде любой яркий цвет вылиняет до чисто петербургского оттенка за год. Максимум за полтора.