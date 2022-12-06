Город в модном цвете: посмотрите, как привычные места выглядят в viva magenta

Как обычно, в начале декабря институт цвета Pantone объявил главный оттенок будущего года. В 2023-м им стал Viva Magenta — карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном.

«Фонтанка» и «(От)Личный Петербург» решили прикинуть, как будут выглядеть в этом цвете некоторые из достопримечательностей Петербурга.