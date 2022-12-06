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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Город в модном цвете: посмотрите, как привычные места выглядят в viva magenta

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    Как обычно, в начале декабря институт цвета Pantone объявил главный оттенок будущего года. В 2023-м им стал Viva Magenta — карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном.

    «Фонтанка» и «(От)Личный Петербург» решили прикинуть, как будут выглядеть в этом цвете некоторые из достопримечательностей Петербурга.

    Фото 1:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    Здание Думы приобрело залихватский модный вид. Пожалуй, на зиму можно было бы так и оставить?

    Фото 1:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    Красный мост через Мойку тоже посвежел, хотя и ярковат для нашего климата.

    Фото 1:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    Вид на Исаакий, конечно, стал чересчур веселеньким...

    Фото 1:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
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    А Литературный дом на Невском сразу после ремонта, кажется, таким и был.

    В любом случае, при нашей погоде любой яркий цвет вылиняет до чисто петербургского оттенка за год. Максимум за полтора.

    Что бы вы хотели оставить в viva magenta?

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон для всех влюбленных в самый красивый город в мире — закончен. «Фонтанка» составила новый гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма. 24 ноября прошла торжественная церемония награждения победителей. Но мы продолжаем публиковать материалы о нашем любимом городе и готовимся к новому сезону.

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