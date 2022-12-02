KIA прилетела в стоящую после ДТП машину под Петербургом и погубила ее водителя

Двойное ДТП на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти вечером 1 декабря закончилось трагедией. Погиб один из водителей.



По предварительной информации, около 19 часов на 1-м километре автодороги «Сортавала» автомобиль KIA Soul врезался в Chevrolet Aveo, который стоял на дороге после ДТП, сообщает 2 декабря 47News со ссылкой на дорожную полицию. Владелец «Шевроле» при этом угодил под колеса.

В результате аварии водитель «Авео», 49-летний житель Всеволожского района, от полученных травм скончался на месте. Водитель «КИА», как показало медосвидетельствование, был трезв. За нарушение ПДД в 2022 году он привлекался один раз. Все обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.