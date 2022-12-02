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    KIA прилетела в стоящую после ДТП машину под Петербургом и погубила ее водителя

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    Двойное ДТП на федеральной трассе во Всеволожском районе Ленобласти вечером 1 декабря закончилось трагедией. Погиб один из водителей.

    По предварительной информации, около 19 часов на 1-м километре автодороги «Сортавала» автомобиль KIA Soul врезался в Chevrolet Aveo, который стоял на дороге после ДТП, сообщает 2 декабря 47News со ссылкой на дорожную полицию. Владелец «Шевроле» при этом угодил под колеса.

    В результате аварии водитель «Авео», 49-летний житель Всеволожского района, от полученных травм скончался на месте. Водитель «КИА», как показало медосвидетельствование, был трезв. За нарушение ПДД в 2022 году он привлекался один раз. Все обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

    Всего за минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали 56 дорожных аварий, а в Петербурге — 353, сообщает УГИБДД регионов. В трех и шести случаях соответственно были пострадавшие. На петербургских дорогах травмы получили шестеро взрослых и один ребенок. В области пострадали двое взрослых, и еще один человек погиб.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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