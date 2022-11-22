Из-за акций экоактивистов подорожают билеты в музеи — министр культуры Италии

Министр культуры Италии заявил, что нападения активистов разного толка на произведения искусства в мире «дорого обойдутся» итальянской казне и народу.
«Бессмысленное и беспричинное насилие, направленное против картин, инсталляций, произведений и сооружений в музеях и галереях, побуждает нас принять немедленные меры, начиная с покрытия всех картин стеклом», — публикует слова Дженнаро Санджулиано 21 ноября RAI.
С учетом того, как громадны объемы культурного наследия в Италии и высока его ценность, соответствующими будут и затраты. Это, по словам министра, ляжет на плечи всех итальянцев, а кроме всего прочего — повлечет рост стоимости входных билетов в музеи.
Напомним, ранее в ноябре активисты движения «Последнее поколение», которые хотят обратить внимание на необходимость борьбы с изменениями климата, вылили масляную жидкость на стеклянный экран перед картиной Густава Климта «Смерть и жизнь» в венском музее. В Национальном музее Норвегии два человека — сторонники движения Stopp Oljeletinga (пер. с норвежского яз. — «Остановите нефтеразведку!») — пытались приклеить себя к картине Эдварда Мунка «Крик». В октябре экоактивисты из проекта Just Stop Oil пришли в Музей мадам Тюссо с шоколадными тортами, которые размазали по фигуре Карла III. В Национальной галерее залили супом стекло, покрывающее картину Ван Гога. А в Потсдаме запачкали картофельным пюре стекло, закрывающее картину Моне.