    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, с-в

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.66eur62.18

    Музеи

    Из-за акций экоактивистов подорожают билеты в музеи — министр культуры Италии

    592
    обсудить

    Министр культуры Италии заявил, что нападения активистов разного толка на произведения искусства в мире «дорого обойдутся» итальянской казне и народу.

    «Бессмысленное и беспричинное насилие, направленное против картин, инсталляций, произведений и сооружений в музеях и галереях, побуждает нас принять немедленные меры, начиная с покрытия всех картин стеклом», — публикует слова Дженнаро Санджулиано 21 ноября RAI.

    С учетом того, как громадны объемы культурного наследия в Италии и высока его ценность, соответствующими будут и затраты. Это, по словам министра, ляжет на плечи всех итальянцев, а кроме всего прочего — повлечет рост стоимости входных билетов в музеи.

    Напомним, ранее в ноябре активисты движения «Последнее поколение», которые хотят обратить внимание на необходимость борьбы с изменениями климата, вылили масляную жидкость на стеклянный экран перед картиной Густава Климта «Смерть и жизнь» в венском музее. В Национальном музее Норвегии два человека — сторонники движения Stopp Oljeletinga (пер. с норвежского яз. — «Остановите нефтеразведку!») — пытались приклеить себя к картине Эдварда Мунка «Крик». В октябре экоактивисты из проекта Just Stop Oil пришли в Музей мадам Тюссо с шоколадными тортами, которые размазали по фигуре Карла III. В Национальной галерее залили супом стекло, покрывающее картину Ван Гога. А в Потсдаме запачкали картофельным пюре стекло, закрывающее картину Моне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close