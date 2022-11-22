Из-за акций экоактивистов подорожают билеты в музеи — министр культуры Италии

Министр культуры Италии заявил, что нападения активистов разного толка на произведения искусства в мире «дорого обойдутся» итальянской казне и народу.



«Бессмысленное и беспричинное насилие, направленное против картин, инсталляций, произведений и сооружений в музеях и галереях, побуждает нас принять немедленные меры, начиная с покрытия всех картин стеклом», — публикует слова Дженнаро Санджулиано 21 ноября RAI.



С учетом того, как громадны объемы культурного наследия в Италии и высока его ценность, соответствующими будут и затраты. Это, по словам министра, ляжет на плечи всех итальянцев, а кроме всего прочего — повлечет рост стоимости входных билетов в музеи.

