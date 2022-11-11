В Норвегии чуть не досталось «Крику» Мунка. В музей Осло пришли экоактивисты

Полиция Норвегии сообщила, что в пятницу два человека пытались приклеить себя к картине художника Эдварда Мунка «Крик» 1893 года в столичном Национальном музее. Об этом 11 ноября сообщает издание Fortune.



Силовики вовремя прибыли на место и остановили злоумышленников. Их было трое: один снимал на видео, ещё двое — прикрепляли себя к полотну. Поскольку картина защищена стеклом, вреда ей нанесено не было. Однако на стекле остались следы клея.

