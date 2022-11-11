В Норвегии чуть не досталось «Крику» Мунка. В музей Осло пришли экоактивисты

Полиция Норвегии сообщила, что в пятницу два человека пытались приклеить себя к картине художника Эдварда Мунка «Крик» 1893 года в столичном Национальном музее. Об этом 11 ноября сообщает издание Fortune.
Силовики вовремя прибыли на место и остановили злоумышленников. Их было трое: один снимал на видео, ещё двое — прикрепляли себя к полотну. Поскольку картина защищена стеклом, вреда ей нанесено не было. Однако на стекле остались следы клея.
Музей сообщил, что помещение, где экспонируется картина, временно закрыли для посетителей. Остальные комнаты музея остаются открытыми.
Пойманные экоактивисты — сторонники движения Stopp Oljeletinga (пер. с норвежского яз. — «Остановите нефтеразведку!»). Таким способом они хотели оказать влияние на законодателей, чтобы остановить разработку залежей нефти.
Напомним, в конце октября два экоактивиста из проекта Just Stop Oil пришли в Музей мадам Тюссо с двумя шоколадными тортами и размазали их по лицу фигуры Карла III.
Первую акция борцов с нефтью и её добычей в музеях провели 14 октября в Национальной галерее Лондона — тогда томатным супом облили картину Ван Гога «Подсолнухи». Эксперты чуть позже успокоили любителей искусства, заявив, что супом полотно не испортили, оно было под защитой.
А 23 октября в Музее Барберини в Потсдаме картофельным пюре испортили картину Клода Моне «Стог сена». https://www.fontanka.ru/2022/10/23/71759765/