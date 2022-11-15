Экоактивисты вылили масляную жидкость на картину «Смерть и жизнь» в музее Вены

Активисты движения «Последнее поколение», выступающие против изменения климата, вылили масляную жидкость на стеклянный экран перед картиной Густава Климта «Смерть и жизнь». Об этом 15 ноября сообщает новостное агентство Reuters .

Произведение находится в зале венского Музея Леопольда. Сегодня вход туда был бесплатным — это спонсировала австрийская нефтегазовая компания OMV. Пока одного из участников акции задерживал сотрудник музея, другой мужчина, судя по видеозаписям в соцсетях, приклеил руку к стеклу.

«Мы знаем об этой проблеме уже 50 лет, мы должны наконец действовать, иначе планета будет уничтожена!» — прокричал один из них.



«Позади меня — картина «Смерть и жизнь». Об этом и идёт речь. Написанная в то время Густавом Климтом, сегодня она как раз об этом вопросе, об этом решении», — позже добавил другой экоактивист.



По словам представителя музея, произведение искусства не пострадало. Он сказал, что ему неизвестно, были ли мужчины арестованы.



Напомним, в субботу, 5 ноября, климатические активисты устроили сразу два инцидента. Жертвой последователей движения Futuro Vegetal стали картины испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде: активисты вымазали руки клеем и приклеились к рамам картин. Рядом на стене они вывели маркером «+1,5 °C». Другой эпизод произошел в аэропорту Нидерландов Схипхол. Сторонники движений Extinction Rebellion и Greenpeace Netherlands ворвались на аэродром, группами по 30 человек расположились под самолетами, а некоторые даже пытались приковать себя к ним цепями. Таким способом они призывали к сокращению авиации.

