Климатические активисты разбушевались: заблокировали работу аэропорта в Амстердаме и приклеились к картинам Гойи в Мадриде

«На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем», — заявила организация Futuro Vegetal в своем канале в соцсети.

Другой эпизод произошел в главном аэропорту Нидерландов Схипхол. Сторонники движений Extinction Rebellion и Greenpeace Netherlands ворвались на аэродром, группами по 30 человек расположились под самолетами, некоторые даже пытались приковать себя к ним цепями, передает РБК.

По заявлению активистов, в акции приняли участие более 500 человек, они призывали к сокращению авиации. Свои действия они объяснили обеспокоенностью климатическим кризисом. Акция была запланирована заранее и проходила мирно, к ней даже присоединились местные жители, но после полудня подключилась полиция и стала вывозить активистов с аэродрома.