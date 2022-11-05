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    Климатические активисты разбушевались: заблокировали работу аэропорта в Амстердаме и приклеились к картинам Гойи в Мадриде

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    Сразу два инцидента за субботу, 5 ноября, устроили климатические активисты.

    Жертвой последователей движения Futuro Vegetal стали картины испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде: активисты вымазали руки клеем и приклеились к рамам картин, сообщает «Коммерсантъ».

    Рядом на стене они вывели маркером «+1,5 °C».

    «На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем», — заявила организация Futuro Vegetal в своем канале в соцсети.

    Другой эпизод произошел в главном аэропорту Нидерландов Схипхол. Сторонники движений Extinction Rebellion и Greenpeace Netherlands ворвались на аэродром, группами по 30 человек расположились под самолетами, некоторые даже пытались приковать себя к ним цепями, передает РБК.

    По заявлению активистов, в акции приняли участие более 500 человек, они призывали к сокращению авиации. Свои действия они объяснили обеспокоенностью климатическим кризисом. Акция была запланирована заранее и проходила мирно, к ней даже присоединились местные жители, но после полудня подключилась полиция и стала вывозить активистов с аэродрома.

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