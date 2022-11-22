Проезд, одежда и туризм: что в Москве дешевле, чем в Петербурге

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» сравнила средние цены на товары и услуги в Москве и Петербурге, и оказалось, что целые группы товаров в столице заметно дешевле. Если в продуктовой корзине петербуржца неприятно удивляют только глазированные сырки и помидоры, то среди одежды, бытовой техники и электроники некоторые позиции дороже на 50% и больше.



Как мы считали: на основе данных Росстата за октябрь 2022 года. Ежемесячно ведомство мониторит цены на 558 товаров и услуг во всех регионах России. Отслеживаются только пользующиеся спросом товары и услуги, траты на которые равны или превышают 0,1 % расходов домашних хозяйств. Мы выбирали только те позиции, средняя цена по которым в Петербурге в октябре 2022 года была выше не менее чем на 100 рублей.



Из 128 наблюдаемых Росстатом продуктов в Петербурге оказались заметно дороже, чем в Москве, свежие грибы. Килограмм грибов в городе на Неве в среднем стоит 384 рубля, что на 18% больше, чем в столице. Второй удар в спину получают любители глазированных сырков. Они оказались на 15% дороже. Но если оба этих продукта скорее на любителя, третий и четвертый входят в борщевой набор — это помидоры и свекла, за которые петербуржцам приходится платить на 13–14% больше, чем москвичам. Подсолнечное масло и водка тоже, по статистике, дороже у нас.



По-настоящему интересно становится, когда дело доходит до одежды. Здесь навскидку дороже оказалось большинство позиций, но самый большой отрыв продемонстрировали мужская утепленная куртка с верхом из плащевых тканей (дороже на 41,8%), женские блузка и трикотажный головной убор (28%), юбка из полушерстяных или смесовых тканей, бюстгальтер, женское меховое пальто и дубленка (27%).



Женщиной в Петербурге, похоже, быть вообще невыгодно. Сумочка в среднем стоит 5,6 тыс. рублей, что на 25% больше, чем в Москве, туалетная вода с маркировкой Eau de Toilette (по 7,3 тыс. рублей за 100 мл) — на 21% дороже, крем для лица (по 944 рубля за 100 граммов) — на 52%. А свежесрезанные цветы, как пишут в сухой отчетности — «стандартного размера», для дамы из Северной столицы обойдутся на 78% дороже, чем для москвички.



Гендерно-нейтральная кухонная утварь тоже не радует. Взять хоть обычную кастрюлю из эмалированной или нержавеющей стали — и та дороже на 54%. Стальной эмалированный чайник — на 50%, комплект базовых столовых приборов на одного человека из нержавейки, куда включены столовая или десертная ложка, вилка, нож и чайная ложка, — дороже на 45%. Не отходя далеко от товаров для дома, отметим, что оконные стекла для петербургских квартир стоят на 38% больше, а виниловые обои — на 37%.



В Петербурге выше цены на некоторую электронику и бытовую технику. Электропылесос, например, стоит на 15% больше, телевизор — на 24%, ноутбук — почти на 30%, беспроводные наушники — почти на 38%. Последние, если верить Росстату, в столице продаются в среднем за 3 тысячи рублей, в городе на Неве — за 4 тысячи. Стоит отдать должное смартфонам — здесь разница не в пользу Петербурга всего 9,7%, но вот стационарные телефоны почему-то дороже аж на 54%.



Из других странностей: подушка с натуральным или искусственным наполнителем размера 50х70 или 70х70 см тоже будет дороже — на 40,8%, а часы-будильник — в два раза. Совсем уж грустно покупать очки с диоптриями. За ними точно лучше в Москву — там в 3 раза дешевле.

Даже исключительно петербургские аксессуары, такие, как зонт и книга (Росстат отдельно учитывает произведения детективно-приключенческого жанра на 300–500 страниц), и те дороже на 34–35%. Зато газеты москвичи покупают в среднем по цене, которая на 20% выше. А вот, например, взрослые дорожные велосипеды — дешевле, почти на 900 рублей, что, впрочем, в пересчете на проценты превращается в не очень значительные 4%.



Что можно сказать про автомобили: отечественные легковушки в Петербурге на 16% дороже, а вот новенькие и подержанные иномарки — дороже в Москве, на 11 и 14% соответственно.

Наконец, услуги. В этой категории больше всего различаются цены на туристические поездки. Так, например, путевка для одного человека на 8 дней в трех-пятизвездочную гостиницу в Казахстане или Узбекистане вместе с билетом на самолет и медицинской страховкой в Петербурге стоит в 2,25 раза дороже. При этом проезд до пункта отправления, будь то Пулково или Шереметьево, не учитывается. Индия, Мальдивы, Шри-Ланка при тех же условиях обойдутся на 68,6% дороже, Кипр, Марокко и Тунис — на 45%, Абхазия, Азербайджан, Армения и Грузия — на 32%.



Также почти в два раза дороже в Петербурге стоит изготовить гроб размером 1,7–2 м, «обитый обычной ритуальной тканью». В Москве за это берут в среднем 10 тыс. рублей, во втором городе страны — почти 20 тыс. К слову, кремация в столице тоже недешевая — около 32 тыс. рублей, но в Петербурге она стоит не менее 36 тыс.

Еще немного транспортных парадоксов: город меньше, а передвигаться по нему дороже. Как подсчитали в Росстате, проехать в такси исключительно в пределах города и в дневное время в Москве можно за 31,8 рубля в пересчете на 1 км пути, в Петербурге — за 47,54 рубля. Разница — 49,5%. Час автобусной экскурсии по столице оценивается в 281,73 рубля, по городу трех революций — в 414,5 рубля (больше на 47%). Одна поездка в метро Москвы стоит 61 рубль, жетон в петербургском метро — 65 рублей.



А что же в Петербурге дешевле? Все-таки основная доля продуктов, а также обеды в кафе (на 44%) и ужины в ресторанах (на 24%). Непродовольственные товары — примерно 50/50. Если составлять топ-5 товаров, которые в Петербурге стоят гораздо меньше, чем в Москве, подборка выйдет странная. В нее попадут медицинские маски (67%), обеденный стол (57%), синтетический ковер (50%), мотоцикл без коляски (49%) и навесное зеркало в ванную (43%). Тоже своего рода аномалии, но разницы в два или три раза, как в случае с очками, не наблюдается.



Услуги тоже в основном дороже в Москве. Наиболее сильно отличается стоимость дня посещения ребенком яслей-сада (81%), помывка в общем отделении городской общественной бани (74%), рытье могилы (68%), час каршеринга (50%) и горячее водоснабжение (47%). Но, за исключением каршеринга, цены на все эти услуги, вероятнее всего, регулируются нормативами, то есть это нерыночная история в отличие от поездок за границу.



Для тех, кто приуныл от такого обзора, добавим, что, по данным «СберИндекса», средняя цена квадратного метра на первичном рынке Москвы в октябре составила 260,9 тыс. рублей против 212,5 тыс. в Петербурге. Арендовать «однушку» в столице, по информации Росстата, на 34,5% дороже, чем в Петербурге, а «двушку» — почти на 40%.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

