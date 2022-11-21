Финская SRV Group продала долю в ТРЦ «Охта Молл» кипрской компании

Финская SRV Group избавилась от доли в петербургском торгово-развлекательном центре «Охта Молл». На сообщение на сайте компании от 18 ноября первой обратила внимание газета «Ведомости».



SRV Group и ее местные партнеры (Sponda, Ilmarinen, Conficap) продали компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит ТРЦ. Покупателем выступила кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited. По данным «Ведомостей», она может быть связана с совладельцем екатеринбургского девелопера «Проспект групп».



Сумма сделки не раскрывается. Причиной, по которой компания решилась на продажу, стала специальная военная операция на Украине, отмечает SRV Group.

