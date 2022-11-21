Финская SRV Group продала долю в ТРЦ «Охта Молл» кипрской компании

Финская SRV Group избавилась от доли в петербургском торгово-развлекательном центре «Охта Молл». На сообщение на сайте компании от 18 ноября первой обратила внимание газета «Ведомости».
SRV Group и ее местные партнеры (Sponda, Ilmarinen, Conficap) продали компанию Jupiter Realty 1 B.V., которой принадлежит ТРЦ. Покупателем выступила кипрская инвестиционная компания Geomare Investments Limited. По данным «Ведомостей», она может быть связана с совладельцем екатеринбургского девелопера «Проспект групп».
Сумма сделки не раскрывается. Причиной, по которой компания решилась на продажу, стала специальная военная операция на Украине, отмечает SRV Group.
Торговый центр «Охта Молл» площадью 140 тыс. кв. м был открыт в 2016 году. SRV Group владела 45% объекта, еще около 27% принадлежали девелоперу через другие компании.
В России финской компании также принадлежат доли в торгово-развлекательных комплексах «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м, вместе с китайской Shanghai Industrial Investment Company) в Санкт-Петербурге и 4Daily (25 500 кв. м, партнер — Trinfico) в подмосковных Мытищах.
О том, какие еще финские компании ушли из России и кому достались их активы, читайте в материале «Фонтанки».