    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    766мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.37eur62.45

    В Петербурге отпустили из-под стражи мужчину, которого судят по делу о забитой сковородкой многодетной матери

    3814
    8 комментариев

    Невский районный суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил обвиняемому в страшной смерти матери пяти детей меру пресечения: из СИЗО его отпустили на свободу, но с ограничениями.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 21 ноября, подсудимому нельзя посещать никакие массовые мероприятия и вступать в контакт с участниками процесса (кроме своих защитников).

    По делу сейчас назначена вторая экспертиза. Дата, когда будут её результаты, пока неизвестна. А под стражей мужчина провел уже больше двух лет. Поэтому и было принято решение в соответствии с постановлениями Конституционного суда о том, чтобы выпустить его из-под стражи.

    Родственники погибшей женщины высказали «Фонтанке» свое негодование этим решением. И заявили, что экспертиза затягивается, а все их жалобы на это не возымели действия.

    34-летнего Искандарова задержали после того, как в мае 2020 года соседка нашла мать пятерых детей без сознания и всю в крови в квартире на Дальневосточном проспекте. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась. Дети, которые были свидетелями ссоры взрослых, якобы рассказывали, что маму били сковородкой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close