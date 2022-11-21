В Петербурге отпустили из-под стражи мужчину, которого судят по делу о забитой сковородкой многодетной матери

Невский районный суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил обвиняемому в страшной смерти матери пяти детей меру пресечения: из СИЗО его отпустили на свободу, но с ограничениями.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 21 ноября, подсудимому нельзя посещать никакие массовые мероприятия и вступать в контакт с участниками процесса (кроме своих защитников).
По делу сейчас назначена вторая экспертиза. Дата, когда будут её результаты, пока неизвестна. А под стражей мужчина провел уже больше двух лет. Поэтому и было принято решение в соответствии с постановлениями Конституционного суда о том, чтобы выпустить его из-под стражи.
Родственники погибшей женщины высказали «Фонтанке» свое негодование этим решением. И заявили, что экспертиза затягивается, а все их жалобы на это не возымели действия.
34-летнего Искандарова задержали после того, как в мае 2020 года соседка нашла мать пятерых детей без сознания и всю в крови в квартире на Дальневосточном проспекте. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась. Дети, которые были свидетелями ссоры взрослых, якобы рассказывали, что маму били сковородкой.