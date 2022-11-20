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    На Сахалине срочно демонтируют подъезд жилого дома, где взорвался газ

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    На Сахалине в поселке Тымовское демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ. Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

    «Сейчас принято решение — срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения», — заявил Лимаренко.

    Он уточнил, что судьбу остального дома решат эксперты: если они выдадут заключение о безопасности проживания в здании, его будут ремонтировать. «Приведут в порядок крышу, фасад и коммуникации», — уточнил губернатор.

    Взрыв в жилом доме на Сахалине произошел 19 ноября. Общее количество жертв трагедии — девять человек, включая четверых детей.

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