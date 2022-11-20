На Сахалине срочно демонтируют подъезд жилого дома, где взорвался газ

На Сахалине в поселке Тымовское демонтируют подъезд дома, в котором взорвался газ. Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

«Сейчас принято решение — срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения», — заявил Лимаренко.

Он уточнил, что судьбу остального дома решат эксперты: если они выдадут заключение о безопасности проживания в здании, его будут ремонтировать. «Приведут в порядок крышу, фасад и коммуникации», — уточнил губернатор.