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    Среди погибших после взрыва в пятиэтажке на Сахалине — двое детей

    По предварительным данным, в доме взорвался газовый баллон

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    В поселке Тымовском на Сахалине произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Часть здания обрушилась, по сообщениям МЧС, под завалами находятся люди. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.

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    По уточненным данным от губернатора Сахалинской области, погибшими числятся четыре человека, среди них — двое детей.

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    Экстренные службы сообщают, что число жертв обрушения возросло до пяти.

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    «Известия» сообщают, что во время разбора завалов пострадал сотрудник МЧС — его на носилках погрузили в машину скорой помощи.

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    Местные власти сообщают, что предварительной причиной ЧП стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

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    Экстренные службы сообщают, что под завалами дома найден четвертый погибший.

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    Спасатели и очевидцы активно разбирают завалы.

    IZ.RU / T.me

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    Еще одно видео из квартиры соседнего дома. Мужчина нашел свою кошку, испуганно забившуюся в угол.

    IZ.RU / T.me

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    В соцсетях публикуют видеозаписи из квартир соседних домов. Мужчина снимает последствия взрыва — в его квартире отошла стена, выбило окна, все вещи разбросаны.

    IZ.RU / T.me

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    «Интерфакс» сообщает, что взрыв газа произошел еще и в подмосковном многоквартирном доме. Подробностей пока нет.

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    СУ СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления Бэликто Базаров и следователи-криминалисты.

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    По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине стал газовый баллон, сообщили экстренные службы.

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    От взрыва разрушилась часть здания с первого по пятый этажи. Как сообщают «Известия», сразу после взрыва очевидцы самостоятельно начали разбирать завалы.

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    А это — момент обрушения дома, снятый камерами наблюдения.

    Baza / T.me

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    Момент взрыва попал на видео — слышен громкий хлопок.

    Baza / T.me

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    По уточненным данным, при взрыве пострадали девять человек, из-под завалов извлекли тела троих погибших.

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    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выложил видео с места происшествия.

    РИА Новости / T.me

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    В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что на место происшествия вылетел вертолет Ми-8.

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    По словам главы Сахалинской области, причины ЧП в жилом доме на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался газ, выясняются, дом газифицирован не был.

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    На данный момент из-под завалов извлечены тела троих погибших жителей — об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Одного пострадавшего доставили в больницу.

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    СахалинВзрыв газаПогибшие
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