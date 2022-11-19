Среди погибших после взрыва в пятиэтажке на Сахалине — двое детей

В поселке Тымовском на Сахалине произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Часть здания обрушилась, по сообщениям МЧС, под завалами находятся люди. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.
По уточненным данным от губернатора Сахалинской области, погибшими числятся четыре человека, среди них — двое детей.
Экстренные службы сообщают, что число жертв обрушения возросло до пяти.
«Известия» сообщают, что во время разбора завалов пострадал сотрудник МЧС — его на носилках погрузили в машину скорой помощи.
Местные власти сообщают, что предварительной причиной ЧП стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Экстренные службы сообщают, что под завалами дома найден четвертый погибший.
Спасатели и очевидцы активно разбирают завалы.
IZ.RU / T.me
Еще одно видео из квартиры соседнего дома. Мужчина нашел свою кошку, испуганно забившуюся в угол.
IZ.RU / T.me
В соцсетях публикуют видеозаписи из квартир соседних домов. Мужчина снимает последствия взрыва — в его квартире отошла стена, выбило окна, все вещи разбросаны.
IZ.RU / T.me
«Интерфакс» сообщает, что взрыв газа произошел еще и в подмосковном многоквартирном доме. Подробностей пока нет.
СУ СК по Сахалинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности. На место происшествия вылетели руководитель регионального следственного управления Бэликто Базаров и следователи-криминалисты.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине стал газовый баллон, сообщили экстренные службы.
От взрыва разрушилась часть здания с первого по пятый этажи. Как сообщают «Известия», сразу после взрыва очевидцы самостоятельно начали разбирать завалы.
А это — момент обрушения дома, снятый камерами наблюдения.
Baza / T.me
Момент взрыва попал на видео — слышен громкий хлопок.
Baza / T.me
По уточненным данным, при взрыве пострадали девять человек, из-под завалов извлекли тела троих погибших.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выложил видео с места происшествия.
РИА Новости / T.me
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что на место происшествия вылетел вертолет
По словам главы Сахалинской области, причины ЧП в жилом доме на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался газ, выясняются, дом газифицирован не был.
На данный момент из-под завалов извлечены тела троих погибших жителей — об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Одного пострадавшего доставили в больницу.