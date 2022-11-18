На вывоз мусора из северных районов Петербурга в 2023 году претендует одна компания

Одна заявка подана на аукцион по вывозу мусора в 2023 году из Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Приморского районов, правобережной части Невского и отдельных округов Центрального. Ее направила компания, которая и сейчас здесь работает.



Одна заявка фигурирует уже в двух протоколах комиссии — вскрытия конвертов и предварительного ранжирования, который был опубликован накануне. Автор заявки — компания «Эко Лэнд», которая по договору с НЭО в текущем году вывозит мусор из этих районов, а также из Петроградского. Стоимость нового контракта должна составить 3,4 млрд рублей.

