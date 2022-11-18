На вывоз мусора из северных районов Петербурга в 2023 году претендует одна компания

Одна заявка подана на аукцион по вывозу мусора в 2023 году из Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Приморского районов, правобережной части Невского и отдельных округов Центрального. Ее направила компания, которая и сейчас здесь работает.
Одна заявка фигурирует уже в двух протоколах комиссии — вскрытия конвертов и предварительного ранжирования, который был опубликован накануне. Автор заявки — компания «Эко Лэнд», которая по договору с НЭО в текущем году вывозит мусор из этих районов, а также из Петроградского. Стоимость нового контракта должна составить 3,4 млрд рублей.
Ранее конкурсная комиссия подвела итоги другого аукциона на следующий год — по Колпинскому, Пушкинскому и левобережной части Невского района. Там подрядчик тоже не изменился, контракт должен достаться действующему перевозчику «Ресурс АТЭ».
Напомним, контракт НЭО с «Автопарком № 1 Спецтранс» на Адмиралтейский район, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский районы и оставшуюся часть Центрального заключен на 2022–2024 годы, так что сейчас искать нового подрядчика здесь нет необходимости. По другим районам договоры заключались на год, так что петербургский регоператор сейчас расторговывает их снова, несколько изменив конфигурацию лотов.