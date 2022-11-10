Регоператор Петербурга начал подводить итоги конкурсов на вывоз мусора в разных районах. Начал с трех

Невский экологический оператор подвел итоги аукциона на вывоз мусора из Колпинского, Пушкинского районов и левобережной части Невского района в 2023 году. Заявка была всего одна.
Протокол опубликован накануне, цена контракта — 924 млн рублей. Из-за того, что участник был один, именно с ним предписано подписать контракт, сам аукцион признан несостоявшимся. Протокол обезличен, но, по данным «Фонтанки», этим участником стала компания «Ресурс АТЭ», которая и сейчас работает в этих районах.
«Фонтанка» писала, что НЭО объявляет аукционы по различным районам, так как действие годовых контрактов на 2022-й скоро истечет. При этом один, трехлетний с «Автопарком № 1 Спецтранс», продолжит действовать (Адмиралтейский район, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский районы и оставшаяся часть Центрального). Сейчас уже разыгрываются несколько небольших лотов на Петродворцовый, Курортный, Кронштадтский районы. Кроме того, объявлен аукцион на 3,4 млрд рублей, где разыгрываются одним лотом Выборгский район, Калининский, Красногвардейский, Приморский, правобережная часть Невского и отдельные МО Центрального. Сейчас подрядчиком НЭО здесь (а также в Петроградском) является «Эко Лэнд».