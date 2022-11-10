Регоператор Петербурга начал подводить итоги конкурсов на вывоз мусора в разных районах. Начал с трех

Невский экологический оператор подвел итоги аукциона на вывоз мусора из Колпинского, Пушкинского районов и левобережной части Невского района в 2023 году. Заявка была всего одна.

Протокол опубликован накануне, цена контракта — 924 млн рублей. Из-за того, что участник был один, именно с ним предписано подписать контракт, сам аукцион признан несостоявшимся. Протокол обезличен, но, по данным «Фонтанки», этим участником стала компания «Ресурс АТЭ», которая и сейчас работает в этих районах.