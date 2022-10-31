Второй пошел. Регоператор ищет подрядчика на вывоз мусора из центральных и северных районов Петербурга

Невский экологический оператор объявил запрос предложений на транспортирование отходов из различных районов Петербурга в 2023 году. Это второй лот из трех ожидаемых.



Документация опубликована 31 октября. Речь идет о Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Приморском, правобережной части Невского и отдельных МО Центрального районов (Дворцовый округ, Лиговска-Ямская и Смольнинское). Максимальная цена контракта — 3,4 млрд рублей.