Второй пошел. Регоператор ищет подрядчика на вывоз мусора из центральных и северных районов Петербурга

Невский экологический оператор объявил запрос предложений на транспортирование отходов из различных районов Петербурга в 2023 году. Это второй лот из трех ожидаемых.
Документация опубликована 31 октября. Речь идет о Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Приморском, правобережной части Невского и отдельных МО Центрального районов (Дворцовый округ, Лиговска-Ямская и Смольнинское). Максимальная цена контракта — 3,4 млрд рублей.
НЭР начал исполнять функции регоператора с начала 2022 года. Перед этим он разбил город на 4 лота и разыграл их среди перевозчиков. Один контракт был заключен с «Автопарком № 1 Спецтранс» на 3 года (Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский районы и оставшаяся часть Центрального).
Остальные три были подписаны на год, так что сейчас приходится снова проводить конкурсные процедуры. Первый запрос был объявлен около 2 недель назад на Колпинский район, а также Пушкинский и левобережную часть Невского района (сейчас там работает «Ресурс АТЭ»). Теперь пришел через центрально-северного лота, сейчас это зона компании «Эко Лэнд». Третий запрос пока не объявлен, в рамках него должны разыграть Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы, которые год назад достались «Эко Васту».