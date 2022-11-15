Суд в Петербурге обязал ЖКС возместить ущерб за помятый трубой «Фольксваген»

Фрунзенский райсуд Петербурга рассмотрел дело по иску горожанина к ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района». Мужчина потребовал у компании возместить ущерб, который его машине причинило падение куска трубы со льдом внутри. Об этом 15 ноября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.
По словам хозяина авто, 15 февраля мишенью для замёрзших осадков стал его «Фольксваген», стоявший у дома 40 на Тамбовской улице. Представитель ответчика не согласился с иском, однако предоставленные им документы не показались суду достаточно убедительными.
«Участковым был произведён осмотр места происшествия, в результате которого установлено, что повреждения, очевидно, произошли вследствие падения части водосточной трубы с замёрзшим внутри неё льдом, а именно, вмятина в левой части капота и на переднем левом крыле. Объективных данных об умышленном повреждении автомобиля не получено», — говорится в записи пресс-службы.
Правоту истца подтверждали и материалы КУСП. В них сказано, что после происшествия был опрошен очевидец. Он подтвердил, что в тот день видел части водосточной трубы и осколки льда у припаркованной машины.
В итоге суд взыскал с ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» ущерб в размере 75 900 руб., а также расходы на услуги эксперта, юридические и прочие услуги, в сумме превышающие 11 тысяч рублей.