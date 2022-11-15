Суд в Петербурге обязал ЖКС возместить ущерб за помятый трубой «Фольксваген»

Фрунзенский райсуд Петербурга рассмотрел дело по иску горожанина к ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района». Мужчина потребовал у компании возместить ущерб, который его машине причинило падение куска трубы со льдом внутри. Об этом 15 ноября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.



По словам хозяина авто, 15 февраля мишенью для замёрзших осадков стал его «Фольксваген», стоявший у дома 40 на Тамбовской улице. Представитель ответчика не согласился с иском, однако предоставленные им документы не показались суду достаточно убедительными.

