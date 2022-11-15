    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.31eur62.63

    Суд в Петербурге обязал ЖКС возместить ущерб за помятый трубой «Фольксваген»

    1196
    2 комментария

    Фрунзенский райсуд Петербурга рассмотрел дело по иску горожанина к ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района». Мужчина потребовал у компании возместить ущерб, который его машине причинило падение куска трубы со льдом внутри. Об этом 15 ноября сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

    По словам хозяина авто, 15 февраля мишенью для замёрзших осадков стал его «Фольксваген», стоявший у дома 40 на Тамбовской улице. Представитель ответчика не согласился с иском, однако предоставленные им документы не показались суду достаточно убедительными.

    «Участковым был произведён осмотр места происшествия, в результате которого установлено, что повреждения, очевидно, произошли вследствие падения части водосточной трубы с замёрзшим внутри неё льдом, а именно, вмятина в левой части капота и на переднем левом крыле. Объективных данных об умышленном повреждении автомобиля не получено», — говорится в записи пресс-службы.

    Правоту истца подтверждали и материалы КУСП. В них сказано, что после происшествия был опрошен очевидец. Он подтвердил, что в тот день видел части водосточной трубы и осколки льда у припаркованной машины.

    В итоге суд взыскал с ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района» ущерб в размере 75 900 руб., а также расходы на услуги эксперта, юридические и прочие услуги, в сумме превышающие 11 тысяч рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close