В Кремле рассказали, остается ли Херсон столицей российского региона: новости вокруг СВО за 15 ноября

В Кремле ответили, является ли Херсон по-прежнему областным центром Херсонской области Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каховская ГЭС остановила выработку электроэнергии Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что турбины Каховской ГЭС больше не выдают электроэнергию.

— Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет, — заявил Сальдо.

Сальдо отметил, что более важен гидроузел электростанции, он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым.



Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Города воинской славы» — За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, — говорится в документах, подписанных Владимиром Путиным.

Кроме того, глава государства присвоил звание «Города трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.

Зеленский рассказал, на каких условиях Украина пойдет на мировую Выступая по видеосвязи на саммите G20, украинский президент рассказал, что у Киева есть свой «план достижения мира». Он состоит из десяти пунктов. Вот некоторые из них:



Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в пределах соответствующих резолюций Генассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов; Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины; Украина должна восстановить контроль над всеми участками государственной границы страны с Россией; обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности; обмен пленными по формуле «всех на всех».



Зеленский уточнил, что в формулу обмена пленными «всех на всех» должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещенными лицами».



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на украинский «план достижения мира» и назвал указанные в нем требования неадекватными. Также он заявил, что «чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться».

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который готовил теракт в Крыму В ФСБ сообщили, что сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали 20-летнего местного жителя, планировавшего теракт — он собирался поджечь склад горюче-смазочных материалов.

По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания.



Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 , ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

Остается ли Херсон столицей российского региона В Кремле ответили, является ли Херсон по-прежнему областным центром Херсонской области.

— Каких-либо иных решений не принималось, — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что разговоры о том, что административный центр Херсонской области переместили в один из городов, не соответствуют действительности.



— Столицей Херсонской области, нашего края, как был, так и остается Херсон, — отметил Сальдо.



Также Сальдо отметил, что в Херсонской области продолжается эвакуация жителей вглубь региона, а с начала эвакуации с правого на левый берег Днепра переехали более 115 тысяч человек.

В Германии предложили поделить останки советских солдат на русских и украинцев Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга решила разделять солдат Советского Союза по национальному признаку при уходе за воинскими захоронениями. Как сообщает газета Zeit, останки советских солдат предлагается делить на русских и украинских. Инициатива может коснуться захоронений, где похоронены примерно 1400 участников Великой Отечественной войны.

Но Немецкая комиссия по военным захоронениям столкнулась со сложностями. Оказалось, что и в документах национальность обычно указывается только как «русский» или «советский». А «советские» могут быть казахами, прибалтами или белорусами.

