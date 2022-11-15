Зеленский предложил России обменяться всеми пленными

На Бали 15 ноября начался двухдневный саммит G20. Как передаёт AFP, президент Индонезии Джоко Видодо открыл его призывом «прекратить войну», не уточняя, имеет ли в виду конфликт между Россией и Украиной или другие столкновения.



«Быть ответственным в этой ситуации означает то, что мы должны прекратить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше»,— сказал Джоко Видодо (перевод по «Коммерсанту»).



«Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне»,— предостерёг президент Индонезии.

