Зеленский предложил России обменяться всеми пленными

На Бали 15 ноября начался двухдневный саммит G20. Как передаёт AFP, президент Индонезии Джоко Видодо открыл его призывом «прекратить войну», не уточняя, имеет ли в виду конфликт между Россией и Украиной или другие столкновения.
«Быть ответственным в этой ситуации означает то, что мы должны прекратить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше»,— сказал Джоко Видодо (перевод по «Коммерсанту»).
«Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир скатился к очередной холодной войне»,— предостерёг президент Индонезии.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита предложил обмен заключёнными с Россией по формуле «всех на всех». Зеленский заявил, что «настало время», когда конфликт с Россией «может быть остановлен», сообщает AFP.
Он проинформировал о разработке проекта соглашения о гарантиях безопасности. Он потребовал от Москвы вывести войска, а другие страны призвал не требовать от Киева пойти на сделку с совестью.
Кроме того, украинский лидер предложил расширить зерновую сделку на Николаевскую область и продлить её после завершения срока действия 19 ноября. Установление потолка цен на российскую нефть, предложенное G7, он поддержал, пишет «Коммерсантъ».