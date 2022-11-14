Мобилизованным пообещали дважды выплатить деньги в декабре: новости СВО за 14 ноября

Власти решили не оставлять семьи мобилизованных без денег перед Новым годом Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Мобилизованные получат декабрьскую выплату до новогодних праздников Мобилизованные получат ежемесячные выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале, опубликовав ответ замминистра Минобороны Татьяны Швецовой на его запрос. Выплаты для мобилизованных проводят с 10-е по 20-е число каждого месяца за истекший месяц (например, за октябрь — с 10 по 20 ноября).

— Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты. Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц, до 25 декабря, — написал Максим Иванов.



Ежемесячные выплаты для мобилизованных составляют 195 тысяч рублей. В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные. Дезертиров будут лишать приобретенного гражданства РФ Сенаторы внесли в Думу поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство. За неисполнение приказа во время военного положения и добровольную сдачу в плен также смогут лишить приобретенного гражданства РФ. Такую поправку к проекту закона о гражданстве предложили первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава Комитета по международным делам Григорий Карасин.

Проектируемой поправкой предлагается дополнить перечень оснований для прекращения приобретенного российского гражданства. Так, в список фигурирующих в качестве оснований преступлений предлагается добавить: добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа в период военного положения и дезертирство в период военного положения или мобилизации.

Напомним, периоды мобилизации и военного положения теперь будут признавать отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Закон, подписанный президентом, включает в Уголовный кодекс новые статьи: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». За сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — до 15 лет колонии. За неявку на военную службу по призыву или дезертирство — лишение свободы до 10 лет.

Россиян со вторым гражданством будут призывать Россияне со вторым гражданством также будут призываться в армию на срочную службу. Изменения в положение о прохождении службы внесены указом президента РФ Владимира Путина. Раньше на службу призывались только граждане России.



В соответствии с новой редакцией положения, прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».



Путин решил встретиться с мобилизованными Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными — об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пообещал сообщить дополнительно, когда это мероприятие состоится.

Ранее Владимир Путин говорил, что намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом он заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, которая прошла 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.



Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Он выступил перед украинскими военнослужащими у здания городской администрации и вручил награды.



— Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны, — заявил Зеленский.



Как отмечает Reuters со ссылкой на местных жителей, до и после выступления Зеленского вблизи города были слышны звуки артиллерийской стрельбы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о приезде Зеленского в Херсон.



— Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России, — сказал представитель Кремля.

Отсрочка лизинговых платежей для мобилизованных бизнесменов Минфин прорабатывает вопрос об отсрочке по лизинговым платежам для мобилизованных бизнесменов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. В Министерстве отметили, что уже начали обсуждение льготной меры с заинтересованными ведомствами. Речь идет об отсрочке по арендным платежам для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, которых мобилизовали. Кроме того, послабления распространятся на субъекты МСП и любую организацию, чей руководитель или учредитель был призван на военную службу.

В качестве мер поддержки Минфин также перечислил ряд других правовых механизмов, доступных мобилизованным бизнесменам, в том числе досрочный выкуп имущества, передача арендованной техники третьему лицу, переуступка прав по договору, а также возможность отсрочки по платежам при условии, что предмет лизинга находится на охраняемой площадке.

Новых санкций против России в ближайшее время не будет Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России. Глава внешнеполитической службы ЕС также отметил, что Евросоюз изучит уровень участия Белоруссии в российской операции на Украине в контакте с белорусской оппозицией. Кроме того, ЕС рассчитывает, что введение новых санкции против Ирана за подавление протестов не должно сказаться на переговорах по ядерной сделке.

— Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились, — прокомментировал Жозеп Боррель возможность дальнейших санкций против России.



В начале октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые санкции предусматривают запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, а также запрет на определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов и запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Также новый пакет предусматривает наказание для участников схем обхода санкций и запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России. МИД запретил въезд в Россию 100 гражданам Канады. Среди них — Джим Керри В МИД РФ сообщили, что запретили въезд в страну для 100 граждан Канады, среди которых «высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса». В списке среди прочих оказался и актер Джим Керри.

Напомним, 1 апреля Джим Керри решил завершить актерскую карьеру и уйти на пенсию. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood во время беседы о новом фильме «Соник 2 в кино», где он сыграл одну из главных ролей.

— Я ухожу на пенсию. Я серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно увидеть это, может, я и вернусь, — сказал актер. Комик объяснил, что с него уже достаточно актерских работ, на этом поприще он сделал всё, что мог, и теперь хотел бы отдохнуть и посвятить свое время «спокойной и духовной жизни».

