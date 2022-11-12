Херсонские власти области опровергли сообщение о переносе областного центра

Администрация Херсонской области выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что решения о переносе столицы региона не было. В Геническе всего лишь временно находятся ведомства администрации региона. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости.
«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — отмечается в заявлении.
Утром агентство со ссылкой на пресс-секретаря зампредседателя регионального правительства Александра Фомина проинформировало, что административным центром Херсонской области временно станет город-порт Геническ, находящийся на берегу Азовского моря.
«На момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений», — подчёркивают в администрации.
Напомним, сегодня сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покинули 15-километровую зону на левом берегу Днепра.