Херсонские власти области опровергли сообщение о переносе областного центра

Администрация Херсонской области выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что решения о переносе столицы региона не было. В Геническе всего лишь временно находятся ведомства администрации региона. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости.



«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — отмечается в заявлении.

