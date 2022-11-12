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    Херсонские власти области опровергли сообщение о переносе областного центра

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    Администрация Херсонской области выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что решения о переносе столицы региона не было. В Геническе всего лишь временно находятся ведомства администрации региона. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости.

    «Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — отмечается в заявлении.

    Утром агентство со ссылкой на пресс-секретаря зампредседателя регионального правительства Александра Фомина проинформировало, что административным центром Херсонской области временно станет город-порт Геническ, находящийся на берегу Азовского моря.

    «На момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений», — подчёркивают в администрации.

    Напомним, сегодня сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покинули 15-километровую зону на левом берегу Днепра.

    9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне — для сохранения боеспособности и жизней военных (полный текст доклада есть на «Фонтанке»). Министр обороны одобрил это решение. Через два дня Минобороны проинформировало, что на левый берег выведены более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц техники без потерь личного состава и артиллерии. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Херсонская область остаётся российским субъектом. О реакции политиков и общественных деятелей на решение оставить Херсон читайте на «Фонтанке».


    30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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