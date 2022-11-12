Херсонских чиновников эвакуируют с левого берега Днепра

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области 12 ноября покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, власти призывают жителей эвакуироваться на безопасную территорию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации. ТАСС со ссылкой на администрацию передаёт, что при ударе по Новой Каховке один человек погиб и трое получили ранения.



«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — заявил глава Каховской ВГА Павел Филипчук.

