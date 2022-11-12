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    Боевые действия на Украине

    Херсонских чиновников эвакуируют с левого берега Днепра

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    Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области 12 ноября покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра, власти призывают жителей эвакуироваться на безопасную территорию. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации. ТАСС со ссылкой на администрацию передаёт, что при ударе по Новой Каховке один человек погиб и трое получили ранения.

    «Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — заявил глава Каховской ВГА Павел Филипчук.

    На территория администрации, по его словам, строятся военные сооружения и укрепления. Он напомнил гражданам, что условия жизни становятся «менее комфортными»: закрываются аптеки, магазины, работа коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения переходит в аварийный режим. И призвал население эвакуироваться — «в данном случае в город Туапсе», где будет предоставлено жильё и питание.

    «В случае вашего осознанного выбора остаться в небезопасной зоне, где возможны боевые действия, вы несете полную ответственность за свою жизнь», — говорится в сообщении.

    9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне — для сохранения боеспособности и жизней военных (полный текст доклада есть на «Фонтанке»). Министр обороны одобрил это решение. Через два дня Минобороны проинформировало, что на левый берег выведены более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц техники без потерь личного состава и артиллерии. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Херсонская область остаётся российским субъектом. О реакции политиков и общественных деятелей на решение оставить Херсон читайте на «Фонтанке».

    30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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