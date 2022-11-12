Столицей Херсонской области временно становится курорт Геническ

Административным центром Херсонской области временно станет город Геническ — административный центр Генического района, расположенный на юге области, в районе Арабатской Стрелки, сообщает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря зампредседателя регионального правительства Александра Фомина.
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — рассказал Фомин.
Геническ, находящийся на берегу Азовского моря, считается портовым и курортным городом. Сам же Херсон стоит на правом берегу Днепра.
9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне — для сохранения боеспособности и жизней военных (полный текст доклада есть на «Фонтанке»). Министр обороны одобрил это решение. Через два дня Минобороны проинформировало, что на левый берег выведены более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц техники без потерь личного состава и артиллерии. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Херсонская область остаётся российским субъектом. О реакции политиков и общественных деятелей на решение оставить Херсон читайте на «Фонтанке».
30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником и главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо об образовании четырех новых субъектов России.