    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    752мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    Боевые действия на Украине

    Столицей Херсонской области временно становится курорт Геническ

    5418
    25 комментариев

    Административным центром Херсонской области временно станет город Геническ — административный центр Генического района, расположенный на юге области, в районе Арабатской Стрелки, сообщает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря зампредседателя регионального правительства Александра Фомина.

    «На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — рассказал Фомин.

    Геническ, находящийся на берегу Азовского моря, считается портовым и курортным городом. Сам же Херсон стоит на правом берегу Днепра.

    9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне — для сохранения боеспособности и жизней военных (полный текст доклада есть на «Фонтанке»). Министр обороны одобрил это решение. Через два дня Минобороны проинформировало, что на левый берег выведены более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц техники без потерь личного состава и артиллерии. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Херсонская область остаётся российским субъектом. О реакции политиков и общественных деятелей на решение оставить Херсон читайте на «Фонтанке».

    30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником и главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо об образовании четырех новых субъектов России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close