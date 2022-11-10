В Крыму погиб экс-депутат украинской Верховной рады

В Крыму погиб бывший депутат Верховной рады Украины и председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения «За Русь единую» Алексей Ременюк. Об этом 10 ноября пишет РИА Новости.



По данным движения, политик скончался в результате ДТП под Симферополем. Ему было 66 лет.



Алексей Ременюк — депутат Верховной рады Украины III и IV созывов (1998–2006). Был членом партий «Громада», «Батькивщина» и «Русь Единая».



В 2003 году он вместе с рядом депутатов создал партию «Славянский народно-патриотический союз», который спустя два года переименовали в Партию политики Путина, пишет РБК. В 2006 году она участвовала в выборах в Раду, но ни один ее кандидат не сумел пройти в парламент. В 2008-м партию переименовали в «Русь единую». В июне 2022-го она была запрещена на Украине решением суда.

