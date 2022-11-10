    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.06eur61.24

    В Москве суд арестовал мать, выбросившую из окна годовалую дочь

    1949
    1 комментарий

    В Москве заключена под стражу 26-летняя жительница столицы, выбросившая свою годовалую дочь с 11-го этажа. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

    Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Фигурантка вину признала, пояснив, что сбросила ребенка вниз осознанно. Против меры не возражала. Обвиняемой будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

    Трагедия произошла утром 8 ноября. В квартире, где проживала мать с ребенком, был включен газ. Малышку с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали, но спасти не смогли.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    adamwest9610 Ноя 2022 в 15:49
    скрепы
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close