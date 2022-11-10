В Москве суд арестовал мать, выбросившую из окна годовалую дочь

В Москве заключена под стражу 26-летняя жительница столицы, выбросившая свою годовалую дочь с 11-го этажа. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Фигурантка вину признала, пояснив, что сбросила ребенка вниз осознанно. Против меры не возражала. Обвиняемой будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.



Трагедия произошла утром 8 ноября. В квартире, где проживала мать с ребенком, был включен газ. Малышку с многочисленными тяжелыми травмами госпитализировали, но спасти не смогли.

