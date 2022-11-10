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    «Фонтанка» выяснила, что действительно случилось в школе Кронштадта, где Бастрыкин увидел кровавую резню

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    Сразу три ведомства (МВД, прокуратура и СК) устроили повторную проверку инцидента, который произошел в школе Кронштадта в понедельник, но благодаря соцсетям и СМИ, дошел к среде до Александра Бастрыкина.

    Глава СК потребовал от подчиненных в Петербурге досконально разобраться в том, как так вышло, что «в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу».

    «Фонтанка» решила помочь и так занятым другими поручениями Бастрыкина следователям и выяснила, что же произошло в учебном заведении.

    Оказалось, что всё банально и не носит криминальной составляющей. Инцидент произошел 7 ноября на уроке технологии в 7-м классе. Дети приветствовали учителя, который вошел в класс. В этот момент одна из школьниц почувствовала странный укол в области спины. Она испугалась и выбежала из класса. В медпункте нашли у нее рассечение длиной 2 см и на всякий случай вызвали скорую. Уже через несколько часов девочка была дома.

    Её «обидчик» — мальчик, с которым она сидит вместе с 1-го класса и дружит столько же. В хороших отношениях и семьи одноклассников. Девочка якобы даже защищала друга во время опроса. А он уверял, что принес в школу раскладной нож, чтобы похвастаться перед мальчиками. Он вытащил его, чтобы потренироваться красиво открывать, и в этот момент случайно уколол девочку.

    Взрослые также считают, что инцидент сильно раздут.

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