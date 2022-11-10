«Фонтанка» выяснила, что действительно случилось в школе Кронштадта, где Бастрыкин увидел кровавую резню

Сразу три ведомства (МВД, прокуратура и СК) устроили повторную проверку инцидента, который произошел в школе Кронштадта в понедельник, но благодаря соцсетям и СМИ, дошел к среде до Александра Бастрыкина.



Глава СК потребовал от подчиненных в Петербурге досконально разобраться в том, как так вышло, что «в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу».



«Фонтанка» решила помочь и так занятым другими поручениями Бастрыкина следователям и выяснила, что же произошло в учебном заведении.

