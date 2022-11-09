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    Бастрыкин поручил доложить о нападении на школьницу в Петербурге. Девочку ранили на уроке

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не обошёл вниманием травмы юных жителей Петербурга. Проверкой по факту одного из них уже занимаются следователи, о втором официальной информации от правоохранительных органов не было.

    Как сообщает пресс-служба СКР 9 ноября, Бастрыкин ждёт доклад от петербургского следкома об обстоятельствах, при которых травмы на проспекте Стачек получил 17-летний учащийся колледжа. «Фонтанка» писала, что второкурсник, живущий на другом конце города, упал в шахту лифта недостроенного цеха Кировского завода. Собственника объекта устанавливает прокуратура.

    Кроме того, председателя Следственного комитета заинтересовало случившееся в одной из школ Кронштадта.

    «Сообщалось, что в Кронштадте в одной из местных школ ученик напал с ножом на 13-летнюю одноклассницу», — говорится в релизе ведомства.

    Информация о том, что девочке потребовалась медицинская помощь после того, как 7 ноября на уроке рисования её порезал одноклассник, появилась в СМИ. В правоохранительных органах о нападении школьника с ножом не сообщалось. По предварительным данным «Фонтанки», подросток ранил одноклассницу случайно.

    О том, какие ещё доклады глава СК требует от подчинённых и.о. руководителя городского следственного управления Марины Парастаевой, читайте в материале «Этому городу нужен герой. Как генерал Бастрыкин тяготеет к Петербургу».

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