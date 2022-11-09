Бастрыкин поручил доложить о нападении на школьницу в Петербурге. Девочку ранили на уроке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не обошёл вниманием травмы юных жителей Петербурга. Проверкой по факту одного из них уже занимаются следователи, о втором официальной информации от правоохранительных органов не было.



Как сообщает пресс-служба СКР 9 ноября, Бастрыкин ждёт доклад от петербургского следкома об обстоятельствах, при которых травмы на проспекте Стачек получил 17-летний учащийся колледжа. «Фонтанка» писала, что второкурсник, живущий на другом конце города, упал в шахту лифта недостроенного цеха Кировского завода. Собственника объекта устанавливает прокуратура.