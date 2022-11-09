На юге Петербурга выясняют, что делал подросток после заката в заброшенном цехе Кировского завода. Уже есть некоторые предположения

В Кировском районе продолжают выяснять, как в печально известной «заброшке» оказался 17-летний житель Выборгского района Петербурга и что способствовало его падению.



По данным источников «Фонтанки», в не достроенный еще с советских времен цех Кировского завода на проспекте Стачек, 45, подросток пришел после учебы: его колледж, где он учится на втором курсе, находится неподалеку. Почему пострадавший не спешил домой, пока неизвестно. По предварительной информации, его мать, с которой он живет на другом конце города, говорит, что никаких предпосылок не было.

