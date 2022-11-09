Древнейшая в мире буквенная надпись расшифрована. Это заговор от вшей

Израильские учёные расшифровали буквенную надпись на гребешке из слоновой кости, которая считается древнейшей из известных. Это оказался заговор от вшей на ханаанском языке, пишет 9 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу еврейского университета в Иерусалиме.
На гребне, которому около 3700 лет, нанесены 17 ханаанских букв, образующих семь слов, то есть одно предложение. Оно гласит: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды». Размер вещицы — 3,5 на 2,5 сантиметра, зубцы изначально располагались с двух сторон: с одной — шесть толстых, с другой — 14 тонких (видимо, именно они предназначались для вычесывания паразитов). Такой предмет в те времена должен был стоить дорого, а значит, даже состоятельные люди страдали от насекомых.
Гребешок был найден в ходе раскопок в Тель-Лахиш еще в 2017 году, но буквы в 1–3 миллиметра археологи заметили после его обработки в 2022 году. Расшифровал надпись доктор Вайнстуб из университета Бен-Гуриона. Её считают, предположительно, самой древней из-за буквенного письма, которое примерно в 1800 году до н. э. начали использовать хананеи, а потом и соседние народы. Других осмысленных текстов на этом языке пока не обнаружено, отмечается в сообщении.
«Надпись на гребне является прямым свидетельством использования алфавита в повседневной жизни около 3700 лет назад. Это веха в истории способности человека писать», — цитирует университет профессора Йосефа Гарфинкеля.