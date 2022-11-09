Древнейшая в мире буквенная надпись расшифрована. Это заговор от вшей

Израильские учёные расшифровали буквенную надпись на гребешке из слоновой кости, которая считается древнейшей из известных. Это оказался заговор от вшей на ханаанском языке, пишет 9 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу еврейского университета в Иерусалиме.



На гребне, которому около 3700 лет, нанесены 17 ханаанских букв, образующих семь слов, то есть одно предложение. Оно гласит: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды». Размер вещицы — 3,5 на 2,5 сантиметра, зубцы изначально располагались с двух сторон: с одной — шесть толстых, с другой — 14 тонких (видимо, именно они предназначались для вычесывания паразитов). Такой предмет в те времена должен был стоить дорого, а значит, даже состоятельные люди страдали от насекомых.

