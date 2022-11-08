РПЦ попросила Смольный передать в собственность хлебный амбар Александро-Невской лавры

Речь идет о здании по адресу: набережная Обводного канала, дом 3, литера А. Оно входит в состав ансамбля — памятника регионального значения «Хлебные амбары Александро-Невской лавры», это пять зданий на набережной Обводного канала (дома №№ 3, лит. А, 5, лит. А, Б, В и 5А, лит. А).

Петербургская епархия РПЦ попросила Смольный передать безвозмездно в собственность здание хлебного амбара Александро-Невской лавры в Петербурге. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений.

Как указано в заявке, здание находится в безвозмездном пользовании епархии РПЦ по договору от 1993 года «для использования под религиозные и благотворительные цели». В собственность религиозная организация хочет получить здание «для использования в соответствии с целями епархии, определенными уставом».



Хлебные амбары, уточняет епархия, были построены «в середине XIX века на земельном участке Александро-Невской лавры, на средства Александро-Невской лавры и привлеченные ей частные средства».

