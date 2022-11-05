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    После покупки Twitter Илоном Маском из соцсети исчез аккаунт Эмбер Херд. Они недолго, но встречались

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    Учетная запись Эмбер Херд пропала из Twitter, на это обратили внимание поклонники актрисы, сообщает Fox News.

    Точное время деактивации аккаунта Херд, равно как и причины, неизвестно. Странички актрисы в двух других крупнейших мировых соцсетях активны. Но даже в них нет и намека на произошедшее, хотя именно там она в 2017 году сообщила подписчикам, что насовсем перебралась в американский сервис микроблогов.

    Последний раз Эмбер рассказывала подписчикам о проигрыше в суде по иску к своему бывшему супругу Джонни Деппу в июне этого года. Однако исчезновение ее аккаунта заметили вскоре после покупки Twitter Илоном Маском, ее экс-бойфрендом. Рассвету и закату отношений с ним в 2018 году актриса посвятила на площадке отдельные посты, напомнил CNN.

    Пока все заинтересованные теряются в догадках, ни представители Херд, ни Twitter исчезновение учетной записи актрисы не комментируют.

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