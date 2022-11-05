После покупки Twitter Илоном Маском из соцсети исчез аккаунт Эмбер Херд. Они недолго, но встречались

Учетная запись Эмбер Херд пропала из Twitter, на это обратили внимание поклонники актрисы, сообщает Fox News.
Точное время деактивации аккаунта Херд, равно как и причины, неизвестно. Странички актрисы в двух других крупнейших мировых соцсетях активны. Но даже в них нет и намека на произошедшее, хотя именно там она в 2017 году сообщила подписчикам, что насовсем перебралась в американский сервис микроблогов.
Последний раз Эмбер рассказывала подписчикам о проигрыше в суде по иску к своему бывшему супругу Джонни Деппу в июне этого года. Однако исчезновение ее аккаунта заметили вскоре после покупки Twitter Илоном Маском, ее экс-бойфрендом. Рассвету и закату отношений с ним в 2018 году актриса посвятила на площадке отдельные посты, напомнил CNN.
Пока все заинтересованные теряются в догадках, ни представители Херд, ни Twitter исчезновение учетной записи актрисы не комментируют.